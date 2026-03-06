Cae Tottenham ante Crystal Palace y se acerca peligrosamente a zona descenso

Pepe Matar Sarr (izquieda) y el brasileño Richarlison, del Tottenham, se lamentan tras una derrota ante Crystal Palace en la Liga Premier inglesa, el jueves 5 de marzo de 2026 (John Walton/PA via AP)

Pepe Matar Sarr (izquieda) y el brasileño Richarlison, del Tottenham, se lamentan tras una derrota ante Crystal Palace en la Liga Premier inglesa, el jueves 5 de marzo de 2026 (John Walton/PA via AP)

LONDRES.- El Tottenham recibió otro golpe en su intento de seguir en la Liga Premier al perder el jueves 3-1 ante Crystal Palace.

Los Spurs —uno de los equipos más ricos de Europa y miembro fundador de la Premier— están apenas un punto por encima de la zona de descenso y sin una victoria en la liga inglesa en lo que va de 2026.

“Sabemos que la posición en la que estamos no es donde queremos estar. Necesitamos encontrar la manera de salir de esto lo antes posible”, dijo el delantero del Tottenham Dominic Solanke. “Ha habido dificultades, pero no estamos en posición de poner excusas. Necesitamos hacer el trabajo en la cancha”.

Esta fue su quinta derrota consecutiva y la tercera bajo las órdenes del nuevo técnico Igor Tudor, a quien se encomendó la responsabilidad de enderezar la temporada.

Tudor observó cómo los Spurs se derrumbaban bajo la mirada de su afición en el Tottenham Hotspur Stadium — encajando tres goles en la primera mitad, después de haberse puesto en ventaja y de quedarse con 10 hombres cuando Micky van de Ven fue expulsado.

Palace aprovechó al máximo al anotar tres veces en siete minutos antes del descanso.

Ismaila Sarr marcó dos goles — uno desde el punto de penal — y Jorgen Strand Larsen consiguió el otro tanto de los visitantes.

Ello ocurrió después de que Solanke le dio la ventaja a los Spurs a los 34 minutos. Van de Ven vio la tarjeta roja cuatro minutos más tarde por derribar a Sarr dentro del área y Palace tomó el control .

“Estoy muy decepcionado, como los aficionados”, dijo Tudor. “Sabemos cuál es el momento actual y necesitamos seguir trabajando y creer.

“Pero después de este partido creo más que antes porque vi algo en el equipo y en el vestuario después del juego. Cuando estemos completos seremos mejores, lo creo”.

La crisis del Tottenham llega después de ganar la Liga Europa la temporada pasada y avanzar a la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones en esta campaña, donde se enfrenta al Atlético de Madrid en los octavos de final la próxima semana.

Pero su deslucida forma en la liga ha continuado desde el año pasado, cuando terminó un puesto por encima de la zona de descenso — su posición final más baja en la era de la Liga Premier.

Su difícil situación también llega en medio de un periodo caótico en el que ha tenido siete entrenadores en menos de siete años.

El Tottenham ha pasado solo una temporada fuera de la máxima categoría de Inglaterra desde 1950 y ha sido un miembro establecido de la Premier desde el inicio de la competición con ese nombre en 1992.

Es dos veces monarca de la liga inglesa y fue finalista de la Liga de Campeones en 2019.

Su estadio, con una capacidad cercana a 63.000 espectadores, es uno de los más impresionantes de Europa y regularmente alberga partidos de la NFL, así como grandes conciertos de música.

Deloitte clasificó a los Spurs en el noveno lugar de su lista más reciente de los clubes más ricos en enero, con ingresos de 781 millones de dólares. Eso colocó al Tottenham por encima de gigantes como Chelsea, Inter de Milán, Milan y Juventus.