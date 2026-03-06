Avanza Lens a semifinales de Copa de Francia tras vencer en penales

LYON, Francia.- Lens continuó el jueves su impresionante temporada al avanzar a las semifinales de la Copa de Francia con una victoria en la tanda de penales sobre Lyon.

Lens es segundo en la Ligue 1 —a apenas cuatro puntos de Paris Saint-Germain— y resistió la reacción de Lyon, después de haber llegado al descanso con ventaja de 2-0 en el Groupama Stadium para terminar empatando 2-2.

Lyon llevó el partido a penales con un gol del empate de Remi Himbert en el cuarto minuto del tiempo añadido, después de que Lens se quedara con 10 hombres tras la tarjeta roja a Arthur Masuaku.

Florian Thauvin anotó el penal decisivo y Lens ganó la tanda 5-4, después de que a Moussa Niakhate le atajaran un intento previo.

El entrenador de Lens, Pierre Sage, había llevado a Lyon a la final de la Copa de Francia hace dos años y está a un partido de repetir esa hazaña.

Thauvin puso en ventaja a Lens a los 23 minutos y Abdallah Sima amplió la diferencia en el primer minuto del tiempo añadido de la primera parte, pero la expulsión de Masuaku en el minuto 64 resultó un punto de inflexión.

Lyon descontó con un gol de Roman Yaremchuk tres minutos después para darle esperanza al equipo local, antes de su empate agónico.