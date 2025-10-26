Cae Manchester City y Arsenal amplía ventaja tras brillante tijera de Eze

La derrota detuvo la racha goleadora de Haaland, mientras equipos sorpresa como Bournemouth y Sunderland emergen en la contienda por la cima

Amadou Onana del Aston Villa celebra frente a sus aficionados la victoria ante el Manchester City en la Liga Premier el domingo 26 de octubre del 2025. (Mike Egerton/PA via AP)

Amadou Onana del Aston Villa celebra frente a sus aficionados la victoria ante el Manchester City en la Liga Premier el domingo 26 de octubre del 2025. (Mike Egerton/PA via AP)

CIUDAD DE MÉXICO.- La racha goleadora de Erling Haaland terminó el domingo en la primera con la primera derrota del Manchester City en casi dos meses, permitiendo que el Arsenal ampliara su ventaja a cuatro puntos en la cima de la Liga Premier.

La victoria del Arsenal por 1-0 sobre el Crystal Palace —asegurada gracias a una brillante tijera del exjugador del Palace, Eberechi Eze— fue aún más dulce debido a que el City perdió por 1-0 ante el Aston Villa, con un tanto de Matty Cash a los 19 minutos.

Fue la primera derrota del City desde el 31 de agosto y significó el fin de la racha de 12 partidos consecutivos anotando de Haaland para club y selección, que se remontaba incluso más atrás, al 23 de agosto. El delantero noruego empujó el balón a la red a los 90 minutos, antes de chocar contra el poste, pero el gol fue anulado por fuera de juego.

Este ha sido un mal fin de semana para los principales rivales del Arsenal por el título después de que un tribulado Liverpool perdiera 3-2 ante Brentford el sábado.

La sorpresa es es que el rival más cercano del Arsenal ahora es el Bournemouth, que superó 2-0 en casa al Nottingham Forest. Aún más inesperado es ver al recién ascendido Sunderland un punto más atrás en tercer lugar, y un punto por delante del City, que es cuarto.

El Everton recibe más tarde al Tottenham.