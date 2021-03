Cae baterista de Alabama Shakes por abuso infantil

CIUDAD DE MÉXICO.- El baterista de la banda Alabama Shakes, ganadora del Grammy, fue arrestado el miércoles 24 de marzo en Alabama por cargos de abuso infantil, informó el portal especializado Deadline.

Steven William Johnson, de 35 años, fue acusado de torturas y abusos intencionales y de golpear cruelmente o maltratar a un niño menor de 18 años, según los informes policiales.

El baterista fue ingresado en la cárcel del condado de Limestone con una fianza fijada en 21 mil 500 dólares. Su fecha de lectura de cargos está programada para el 7 de abril.

No quedó claro si Johnson tiene un abogado que pueda comentar sobre los cargos. De igual forma, los mánagers de la banda no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de Rolling Stone.

El músico había sido arrestado previamente en septiembre de 2019 por violar una orden de protección presentada por su ex esposa, quien acusó al baterista de amenazarla, acosarla, acecharla y asfixiarla luego de su divorcio en 2018, después de tres años y medio de matrimonio.

Meses después, en marzo de 2020, Johnson se declaró culpable de ignorar esta orden en el condado de Limestone. Recibió una sentencia suspendida de un año de cárcel con 24 meses de libertad condicional.

Alabama Shakes ha estado en pausa desde 2018, cuando la cantante principal Brittany Howard decidió centrarse en su proyecto en solitario.

