‘Cachan’ a J.Lo y Ben Affleck juntos rumbo a una fiesta

CIUDAD DE MÉXICO.- Jennifer Lopez y Ben Affleck reactivaron los rumores y chismes de un supuesto romance luego de que fueran vistos juntos en una camioneta rumbo al aeropuerto de Montana, Estados Unidos, este domingo.

Muy seria, la cantante de “Let’s Get Loud” se sentó en el asiento del pasajero mientras la estrella de Argo tomaba el volante. Ambos tuvieron una relación sentimental muy publicitada en el pasado.

Fuentes cercanas a las estrellas aseguraron al portal Page Six que ambos asistían a una fiesta juntos en Montana. Y si bien otros informantes han insistido anteriormente en que los actores sigue siendo estrictamente amigos, los fans y varios medios retomaron las especulaciones amorosas entre Affleck y Lopez.

En las últimas semanas, “Bennifer” (como se le conocía a la pareja hace varios años) ha estado pasando tiempo juntos desde que la intérprete y Alex Rodríguez se separaron.

“Son amigos … nunca han dejado de serlo”, le dijo una fuente a Page Six después de que Affleck fuera visto entrando y saliendo de la mansión de López en Los Ángeles en numerosas ocasiones.

La estrella de The Way Back y Liga de la Justicia, de 48 años, había visitado supuestamente a Jennifer, de 51, tres veces desde que regresó de República Dominicana, donde estaba filmando Shotgun Wedding, junto a Josh Duhamel.

La gente tampoco pudo evitar notar que López cantó el clásico “Sweet Caroline”, de Neil Diamond, una famosa canción de los Red Sox, durante su actuación en el show provacunas “Vax Live: The Concert to Reunite the World”, todo mientras Affleck la miraba atento.

Las estrellas se comprometieron en 2002 y los medios los apodaron “Bennifer”. Las señales de que estaban con problemas sentimentales comenzaron a surgir cuando pospusieron su boda en 2003.

Se separaron meses después, en enero de 2004. López dijo que la ruptura con Affleck le había traído mucha angustia a su vida.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck pictured behind the wheel as he drives Jennifer Lopez around in Montana for romantic getaway https://t.co/JjM9qaJrFi pic.twitter.com/7lgqC1aEAD

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2021