Ca7riel & Paco Amoroso y Gloria Estefan ganan en unos Grammy marcados por la migración

Ca7riel, derecha, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por "Papota" durante la 68a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

La juventud de Ca7riel & Paco Amoroso se encontró con la experiencia de Gloria Estefan el domingo en el escenario de la Premiere de los Grammy, donde otros de los artistas hispanos ganadores expresaron su apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos ante las estrictas políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Al ganar su primer Grammy, en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina por “Papota”, el dúo argentino recibió su trofeo vestido con trajes kaki de estilo futurista.

“A toda la gente que confió en nosotros, estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron a nuestra familia, a nuestro equipo, Argentina y toda Latinoamérica, ¡los amamos!”, manifestó Paco Amoroso.

“Papota” es el primer EP del dúo de música alternativa y fue lanzado tras su álbum debut “Baño María”. Su gramófono se suma a los cinco Latin Grammy que ganaron en noviembre por “Papota” y algunas de sus canciones.

Momentos después, Gloria Estefan se llevó el premio a mejor álbum latino tropical por “Raíces”.

La cantante cubana entró al escenario con un vestido negro de corte asirenado y un gran adorno floral plateado en la cintura, acompañada de su inseparable esposo Emilio Estefan, quien compuso la mayoría de las canciones del álbum.

“Gracias, 50 años después y todavía el corazón se me dispara”, dijo en español, y agregó viendo a su marido: “Bebé, gracias por este álbum increíble que produjiste para mí, eres el mejor, sigues siendo mi mayor inspiración”.

Emilio Estefan habló después en inglés, recordando los orígenes de la carrera de ambos.

“Lo único que puedo decirles es que hace 50 años fuimos de los primeros grupos en grabar bilingüe; me enorgullece que lo hubiéramos hecho con los dos idiomas (inglés y español)”, manifestó. “Me enorgullece ser latino, muchas gracias”.

Con este Grammy, Gloria Estefan suma cinco Grammy y cinco Latin Grammy, incluido uno por mejor álbum tropical tradicional, el cual obtuvo en noviembre por “Raíces”.

Por su parte, el cantante estadounidense y líder cristiano evangélico Israel Houghton, de la agrupación Israel & New Breed, aprovechó su triunfo en la categoría de mejor álbum de música cristiana contemporánea por “Coritos Vol. 1” para enviar palabras de apoyo a los hispanos en Estados Unidos, temerosos en este momento ante la mano dura del gobierno de Trump contra la inmigración.

“Somos parte de un reino que no puede ser derrumbado”, señaló en inglés. “Sean amables con la gente en su comunidad, amén”.

Gonzalo Rubalcaba fue otro de los ganadores que se expresaron a favor de la comunidad hispana.

“Me gustaría pedir amor, apoyo y respeto para cada latino y extranjero que viene a este país”, dijo al recibir su premio a mejor álbum de latin jazz por “A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole”, un Grammy que comparte junto con Yainer Horta y Joey Calveiro.

Otros artistas como Joni Mitchell y Khelani lucieron prendedores para protestar por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en algunas ciudades.

La compositora mexicana Gabriela Ortiz tuvo una noche extraordinaria, pues su obra “Ortiz: Yanga” se llevó los premios de interpretación coral y compendio clásico, mientras que ella obtuvo el premio de mejor composición clásica contemporánea por “Ortiz: Dzonot”, una obra inspirada en los cenotes mayas.

“Están siendo gravemente dañados por contaminación y un desarrollo turístico descontrolado”, leyó en su discurso de agradecimiento por el premio para Dzonot. “A través de la música quería honrar su belleza y resistencia y al mismo tiempo crear consciencia sobre lo que está en riesgo”.

La Premiere también tuvo como ganadora a Natalia Lafourcade con el premio a mejor álbum de pop latino por “Cancionera”; Carín León, quien consiguió el gramófono a mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) por “Palabra de to’s (seca)”, y los astros brasileños Caetano Veloso y Maria Bethânia, quienes se impusieron en la categoría de mejor álbum de música global por “Caetano e Bethânia Ao Vivo”. Estos ganadores no estuvieron presentes en la Premiere.

Bad Bunny se llevó el Grammy a mejor interpretación de música global por “EoO”, y todavía podía llevarse otros importantes premios en la ceremonia televisada. El astro puertorriqueño compite en la categoría de álbum del año por “Debí Tirar Más Fotos”, así como canción y grabación del año por “DtMF”.

El premio a mejor álbum de música urbana latina también se verá por televisión, y se decidirá entre “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny, “Mixteip” de J Balvin; “FERXXO Vol. X: Sagrado” de Feid; “Naiki” de Nicki Nicole; “EUB Deluxe” de Trueno y “Sinfónico (En Vivo)” de Yandel.