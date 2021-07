Buscan inclusión con lenguaje neutral

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tradicionales saludos de bienvenida “damas y caballeros” y “niños y niñas”, que suelen escucharse en diversos espacios y espectáculos, comienzan a ser modificados por compañías que buscan dar paso al uso de un lenguaje más inclusivo en cuanto al género.

Algunas aerolíneas y el parque temático Disney World son prueba de ello, pues han decidido cambiar sus mensajes por otros más neutros para que todas las personas, incluyendo quienes no se identifican como hombres ni mujeres, se sientan bienvenidas.

El caso más reciente es el de la compañía alemana Lufthansa, que el martes pasado anunció que su saludo “damen und herren” en alemán y “ladies and gentleman” en inglés, que en español sería “damas y caballeros”, dejará de escucharse en sus aviones.

“Las tripulaciones tienen instrucciones de elegir un saludo que incluya a todos los pasajeros”, informó el grupo aéreo, el más grande de Europa.

En su lugar, se utilizarán mensajes como “buenos días” o “bienvenidos a bordo”, que serán adaptados según el idioma y los países. Mientras que en inglés, los sustantivos son neutros, en otros idiomas, como el español, cada uno suele tener un género gramatical.

La nueva política se implementará gradualmente en los viajes Lufthansa y en las otras aerolíneas del grupo: Austrian, Swiss, Eurowings y Brussels Airlines.

“No es quitar lo que ya está, sino abrirse a más posibilidades”, expresa Francisco Anguiano, psicoanalista especialista en temas de diversidad sexual y profesor de la Facultad de Psicología del CEU.

“Sigue estando el masculino y el femenino aquí, pero al hablar de un lenguaje incluyente, va agregando todas estas identidades que salen de las fronteras de este binario hombre o mujer, estas identidades no binarias”.

El género no binario aplica para quienes no se identifican como hombres ni como mujeres, quienes suelen utilizar pronombres neutros para que estos no hagan referencia a lo masculino ni a lo femenino.

Aunque en español no existe un pronombre aprobado por la academia de la lengua para este uso, suele utilizarse la palabra “elle” y la terminación “e” en las palabras, en vez de la “o” y la “a”.

Previo a Lufthansa, EasyJet y Air Canada modificaron sus saludos en 2019 y Japan Airlines lo hizo en 2020, con la intención de buscar un lenguaje neutro.

Y a principios de julio, Disney World anunció la modificación de su clásico saludo “damas y caballeros, niños y niñas” en su exhibición de fuegos artificiales a “buenas noches, soñadores de todas las edades”.

El poder de las palabras

El lenguaje tiene un gran poder y el no nombrar, violenta e invisibiliza, señala Rocío Galarza, integrante de Mujeres+Mujeres.

“La simple idea de modificar nuestras palabras para expandir a quienes incluimos en un saludo, tiene un impacto tanto psicológico como cultural”, indica, “que le dice a estas personas históricamente ignoradas que también son parte de nuestra comunidad”.

Estos cambios en las compañías, añade, son fruto del trabajo de personas y colectivos que han luchado por lograr visibilidad de su humanidad y la discriminación que viven. Por tanto, las empresas e instituciones han tenido que acceder y adaptarse.

“Es un paso más para reconocer la diversidad”, opina Galarza.

“Y digo que es un paso porque, según entiendo, tampoco están abiertamente nombrando a personas con una identidad no binaria o género fluido, pero por lo menos, no se les está excluyendo como con el saludo anterior”.

Utilizar el lenguaje inclusivo ayuda a que las personas que no se sentían incluidas, tengan visibilidad, reconocimiento y seguridad, considera la sexóloga Karla Urriola, experta en equidad de género y derechos humanos.

“En la medida en que yo me siento más en un entorno seguro y el lenguaje me ayuda a sentirme en uno, de que aquí me puedo expresar, aquí me puedo reconocer, habrá mayores expresiones y mayor comodidad para mostrarme”, menciona Urriola.

Y el lenguaje inclusivo no es nada más para las identidades de género, destaca. También reconoce las diversidades culturales.

Aunque la implementación de saludos neutros es un avance, coinciden los especialistas, falta mucho más por hacer. Las empresas e instituciones deben implementar políticas que garanticen la inclusión total y eliminen la discriminación.

‘¿Qué sentirías tú?’

Es normal que exista confusión o rechazo ante estos cambios, mencionan los expertos, pues son nuevas realidades que chocan con las antes conocidas.

La invitación es a reconocerlos y a reflexionar sobre el impacto que tiene para las personas cuyos derechos han sido vulnerados por años.

“Sabemos que lo que no se nombra, no existe”, dice Robertha Leal Isida, coordinadora nacional del Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey.

“Hay que hacer un esfuerzo verdaderamente consciente para expresarnos de una manera cordial, de una manera inclusiva, de una manera que todo tu público se sienta que lo tuviste en cuenta cuando preparaste tus palabras”.

Quienes sientan que no hay justificación, aconseja Urriola, pueden pensar que al no incluir a estas personas, se les niega su existencia y eso es discriminación.

“Pregúntate: ¿qué sentirías tú si fueras rechazado, invisibilizado, no incluido en la forma de comunicarte?”, sugiere. “Y piensa que a lo mejor al tú estar rechazando estas maneras, estás invisibilizando y rechazando a otras personas”.