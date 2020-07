Buscan desempleados de LMB alternativas

CIUDAD DE MÉXICO.- La cancelación de la Liga Mexicana de Beisbol afectó a cientos de familias que viven del Rey de los Deportes.

Ante la adversidad, el ingenio y la creatividad fluyen de forma natural para que los afectados encuentren cómo salir adelante con otra fuente de ingreso.

Por ejemplo, el bat boy de los Diablos Rojos del México, Juan Manuel García Lizárraga, cambió temporalmente el beisbol por el comercio.

En Mazatlán, Sinaloa, “Manny”, como es conocido, puso su negocio de venta de huevo y con el dinero que obtuvo logró poner su frutería.

“Hasta ahorita Diablos si nos ha apoyado económicamente porque está muy dura la crisis. (Lo que he ganado) se prestó de poner un negocito y pues lo pusimos mi esposa y yo para pasar lo de la pandemia, y si hubiera beisbol pues ya dejaría a alguien encargado de mi familia.

“Los de los huevos tenemos ya casi dos meses y medio, y con lo de la frutería ya un mes. Es importante (contar con otra fuente de ingreso) pero la verdad sí ocupamos el beisbol”, comentó Manny.

Pero no todo está perdido para Manny, en octubre regresará a los parques de beisbol con los Venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Estoy contemplado para volver con Venados en la Liga del Pacífico. Así es que hay que esperar a que arranque la Liga del Pacífico, ojalá y se haga, Dios quiera y se quite lo de la pandemia”, finalizó García.

Hacen negocio de la higiene

Para sacarle provecho a la pandemia de Covid-19, Luis Juárez, pelotero de Leones de Yucatán, emprendió su negocio de sanitizantes orgánicos.

El “Pepón” y algunos amigos crearon la marca “SANISIN” en su natal Culiacán, Sinaloa. Entre los productos que crean y comercializan están sanitizantes y productos antibacteriales para el cuidado y protección de las manos.

“Mi papá es diabético e hipertenso y tengo un hijo que es alérgico, entonces surgió la idea de poder crear algo saludable.

“Gracias a Dios tenemos dos manos, dos pies y una cabeza con la cual pensar. Me puse a pensar en mi futuro, de ahí se deriva todo esto, la opción de buscar otras cosas fuera del beisbol”, dijo el pelotero.

Juan Pablo Oramas, de Olmecas de Tabasco, es otro beisbolista que ofrece sus servicios de sanitización para casas, carros y oficinas.

“Estoy viendo todo para que la Secretaría de Salud me den el permiso y así pueda facturar, yo mismo hago la sanitización con líquidos adecuados que no son dañinos y que dan seguridad; de pequeño lo hacía, no es difícil”, afirmó “El Tigre de las Gaviotas”.

Por el momento, los peloteros reciben apoyo económico por parte de sus respectivos clubes mientras se reactiva el beisbol nacional.

OLMECAS, A LA ORDEN

Olmecas de Tabasco es uno de los equipos que más ha apoyado al comercio local. En su página de Facebook comparte publicaciones de los distintos vendedores que ofrecen sus servicios a domicilio, como comida, productos de limpieza personal, souvenirs y así como termómetros y oxímetros que se utilizan durante la pandemia.

.