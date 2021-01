Busca Querétaro crear consciencia con festejos

Querétaro.- En Querétaro quieren que sus festejos impacten de forma positiva a los aficionados del futbol mexicano en plena pandemia de Covid-19.

Por ello, ayer tras anotarle a Pumas, José Gurrola y Ángel Sepúlveda, volantes de Gallos, festejaron colocándose una mascarilla con el afán de crear consciencia entres los seguidores. El arquero Gerardo Ruíz también festejó los goles de sus compañeros de esa manera.

“Con los festejos intentamos hacer consciencia. En estos días el tema del Covid-19 ha crecido bastante en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. Queremos hacer consciencia de que tenemos que ser responsables, sabiendo de la gravedad de esta enfermedad.

“El mensaje es ese. Mucha gente nos ve, muchos niños, muchas personas que saben que esto es importante. La idea es poner el ejemplo porque nos observa la sociedad”, dijo Sepúlveda en entrevista con TUDN.

Los festejos de los jugadores de Gallos se dan justo en una época en la que futbolistas como Jonathan Rodríguez y Alan Mozo han sido sancionados por sus clubes y la Liga MX tras romper los protocolos de salud.

Por otro lado, Sepúlveda se mostró contento gracias al buen paso de Querétaro en la Liga MX, donde ya suman 6 puntos tras dos triunfos al hilo.

“Somos un equipo que no está plagado de estrellas, que no tiene los reflectores. Vamos calladitos, pero sabiendo que somos un equipo que va partido a partido, pensando en buscar un lugar en la Liguilla, si no se puede dentro de los primeros cuatro, sí en el Repechaje”, sentenció.