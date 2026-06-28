Busca NASA rescatar telescopio espacial Swift con misión robótica

La operación pretende elevar su órbita y prolongar la vida útil del veterano observatorio espacial

Esta foto proporcionada por la NASA muestra a Kieran Wilson, investigador principal de la nave autónoma espacial Link, y Hunter Robertson, ingeniero de sistemas espaciales, ambos de la empresa Katalyst Space, junto a su nave dentro del SES (Space Environment Simulator) en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el 17 de abril de 2026, antes de las pruebas de vacío térmico. (Sophia Roberts/NASA vía AP)

Esta foto proporcionada por la NASA muestra a Kieran Wilson, investigador principal de la nave autónoma espacial Link, y Hunter Robertson, ingeniero de sistemas espaciales, ambos de la empresa Katalyst Space, junto a su nave dentro del SES (Space Environment Simulator) en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el 17 de abril de 2026, antes de las pruebas de vacío térmico. (Sophia Roberts/NASA vía AP)

CABO CAÑAVERAL, Florida.- La NASA busca salvar un telescopio envejecido de observación espacial que está perdiendo altura con una audaz misión de rescate.

Está previsto que la operación, de 30 millones de dólares, comience esta semana con el lanzamiento de un salvavidas robótico.

La NASA contrató a la empresa startup Katalyst Space Technologies para subir al Observatorio Swift a una órbita más alta, donde pueda seguir buscando grandes explosiones del universo. Una nave espacial de tres brazos construida por Katalyst perseguirá a Swift una vez que despegue desde un atolón en las Islas Marshall, en el Pacífico, a bordo de un cohete Pegasus lanzado desde un avión. El despegue podría ocurrir el martes.

Swift, que escanea el cosmos desde su lanzamiento en 2004, ha ido descendiendo cada vez más rápido debido a la reciente e intensa actividad solar. Necesita llegar cuanto antes a una órbita más alta y estable para sobrevivir.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA —también en riesgo— podría ser el siguiente.

Al igual que Swift, Hubble está perdiendo altitud a medida que el Sol estalla con una llamarada tras otra. El director general de Katalyst Space, Ghonhee Lee, señaló que el robot de próxima generación de su empresa, aún en desarrollo, podría salvar la situación del Hubble, que es mucho más grande, dentro de un par de años.

Solo China ha intentado una misión así, al impulsar con éxito un satélite a una órbita cementerio más alta hace cuatro años.

“Este es el primer robot espacial estadounidense que sube y hace algo así”, explicó Lee le dijo a The Associated Press. “La NASA tiene todos estos grandes observatorios veteranos… todos pueden beneficiarse de un servicio como este. Así que lo que estamos demostrando con esta misión es que se trata de una nueva jugada en el manual que está disponible”.

La nave autónoma de Katalyst, llamada Link, tardará alrededor de un mes en encontrarse con Swift y capturarlo, y un par de meses más en elevar su órbita desde los actuales 360 kilómetros (224 millas) hasta los 600 kilómetros (373 millas) deseados.

El observatorio de rayos gamma, de 1,6 toneladas debe estar por encima de 300 kilómetros (185 millas) para que el rescate funcione. Se espera que alcance ese punto de no retorno en octubre, según las estimaciones más recientes.

De un tamaño aproximado al de un pequeño refrigerador de cocina y con una envergadura solar de 12 metros (40 pies), Link cuenta con tres brazos con un alcance de poco más de 1 metro (3 pies). Cada brazo tiene dos pinzas de agarre, similares a dedos, que se parecen a las manos de una minifigura de Lego.

Si todo sale bien, Swift podría volver a estar operativo en septiembre, según Lee.

Con un valor de cientos de millones de dólares, Swift nunca fue diseñado para ser reparado, y mucho menos recuperado por manos, humanas o de otro tipo. Esto vuelve la operación tan desafiante, según funcionarios de la empresa, quienes subrayan que no hay garantía de que funcione.

La NASA firmó un contrato con Katalyst en septiembre con solo dos peticiones: tenía que ser un trabajo a contrarreloj, pero sin empeorar las cosas. Nueve meses después, la empresa está lista para entrar en acción.

“Debo ser honesto. Nadie pensó que iba a ser posible. Nadie pensó que llegaríamos tan lejos como ya hemos llegado hoy”, manifestó Shawn Domagal-Goldman, director de astrofísica de la NASA.

La NASA ha comprado un poco más de tiempo para Swift al apagar todos los instrumentos científicos para ralentizar su descenso. Las observaciones se detuvieron en febrero.

La jefa de misiones científicas de la NASA, Nicky Fox, afirmó que el esfuerzo vale la pena.

“Si dejamos que Swift reingrese, perderíamos ese telescopio. Perderíamos mucha capacidad”, expresó. “Actualmente no tenemos el presupuesto para construir otro que lo reemplace”.

Aunque no todo puede salvarse en el espacio, Swift es especial, indicó Domagal-Goldman.

Fiel a su traducción en inglés, Swift está diseñado para girar rápidamente y captar eventos astronómicos de última hora, como estallidos de rayos gamma y estrellas que explotan. Con más descubrimientos previstos por el Telescopio Espacial Webb y el Telescopio Espacial Roman, cuyo lanzamiento está próximo, Swift, si se salva, estaría más ocupado que nunca como el “primer informante” de la NASA.

Katalyst ve a Swift como el punto de partida para un nuevo negocio de reparaciones espaciales. El rescatista robótico de próxima generación de la empresa, cuyo vuelo está programado para el próximo año, se ocupará de satélites a alturas de hasta 35.800 kilómetros (22.300 millas). Lee imagina cientos de robots en órbita algún día, no solo arreglando y elevando satélites, sino también reabasteciéndolos de combustible y construyendo granjas solares, centros de datos y otras plataformas.

Hubble, de 36 años, que recibió servicios repetidos por astronautas que realizaron caminatas espaciales durante la era del transbordador, podría seguir en 2028 con un impulso de Katalyst que le extienda la vida.

“Es un tesoro nacional”, dijo Fox. “La gente ama a Hubble”.