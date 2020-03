Busca EU 850 mmdd por efectos de coronavirus

E.U.- El Gobierno de Estados Unidos está proponiendo un plan de rescate de emergencia de 850 mil millones de dólares por la crisis del coronavirus, un paquete no visto desde la Gran Recesión.

El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin explicará el plan a senadores republicanos en una comida privada, con la intención de que el Congreso pueda aprobarlo esta semana.

Mnuchin confirmó en una conferencia esta mañana que pretendían inyectar dinero, e incluso darlo en efectivo a los trabajadores, con cheques.

El Secretario, sin embargo, no quiso confirmar la cifra del paquete.

El Presidente Donald Trump dijo que las medidas eran urgentes, por lo que había que “poner dinero en los bolsillos” de los ciudadanos.

Los fondos serían para apoyar a las pequeñas empresas y a la industria de aerolíneas, e incluye un masivo recorte de impuestos para las personas asalariadas.

Previamente, dos personas con conocimiento del tema describieron el plan a The Associated Press bajo condición de anonimato, pues no estaban autorizados para hablar de manera pública.

La Casa Blanca espera que estas medidas se aprueben de manera rápida, posiblemente esta semana, mientras se intenta contener la afectación a la economía por el cambio en el ritmo de vida de los estadounidenses debido al brote de Covid-19.

La urgencia de inyectar dinero y recursos a la economía en esta medida no se ha visto desde la crisis del 2008.

Al mismo tiempo, los demócratas han propuesto un plan de 750 mil millones de dólares.

El Presidente Trump declaró el viernes la emergencia nacional, lo que le permite movilizar 50 mil millones de dólares para atender las necesidades por la pandemia en el país.

En tanto, la Cámara de Representantes aprobó un paquete económico, que incluye pagos a enfermos, pruebas gratuitas y apoyos sociales, por la pandemia. Hace falta la aprobación del Senado.

Previamente, el Congreso también había avalado un plan de 8.3 mil millones de dólares de ayuda inicial.