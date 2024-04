Británico completa travesía a pie por África; cruzó 16 países en 352 días

CABO ÁNGELA, Túnez.- Dolorido y cubierto de arena, pero triunfante, el corredor Russ Cook llegó el domingo al punto más septentrional de África, casi un año después de iniciar su travesía desde el extremo sur del continente.

Decenas de seguidores se reunieron en un afloramiento rocoso junto al Mediterráneo en el norte de Túnez, animando al británico que corrió más de 16.000 kilómetros (10.000 millas) y cruzó 16 países en 352 días para recabar fondos con fines altruistas.

“Me siento un poco cansado”, dijo Cook, muy probablemente atenuando su sentir.

En su travesía, el fondista de 27 años de Worthing, en el sur de Inglaterra, atravesó junglas y desiertos, se desvió de zonas de conflicto y sufrió retrasos por robos, lesiones y problemas de visado.

Cook —conocido en las redes sociales por su apodo, “El Tipo Más Duro”— partió el 22 de abril de 2023 desde Cabo de las Agujas, en Sudáfrica, el punto más austral del continente. Esperaba completar el viaje en 240 días, corriendo el equivalente a más de un maratón diario.

A él y su grupo les robaron dinero, pasaportes y equipo a punta de pistola en Angola. Suspendió temporalmente actividad por un dolor de espalda en Nigeria. Y casi pone fin a su hazaña por no contar una visa para ingresar a Argelia, antes de que la intervención diplomática de la embajada de Argelia en Gran Bretaña lograra obtener los documentos requeridos.

After 352 days and 385 marathons, Russell Cook, '@hardestgeezer’, has become the first person ever to run the full length of Africa 👏

He’s been kidnapped, battled illness and even robbed at gunpoint while raising over 600k for charity

A history maker and a legend 🫡 pic.twitter.com/Etwwsc9ZpQ

— LADbible (@ladbible) April 7, 2024