‘Bridgerton’: Netflix confirma serie de la reina Charlotte

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix producirá un spin off de Bridgerton que se centra en el personaje de la reina Charlotte.

“Encantados de anunciar que estamos expandiendo el universo de Bridgerton con una serie limitada que contará la historia del origen de la reina Charlotte; la serie también seguirá a las jóvenes Violet Bridgerton y Lady Danbury”, publicó la plataforma en su cuenta de Twitter.

Shonda Rhimes está a cargo del guion y colabora en la producción ejecutiva junto a Betsy Beers y Tom Verica.

“Shonda y su equipo están construyendo el universo de Bridgerton para seguir ofreciendo a sus seguidores la misma calidad y el estilo que adoran”, aseguró la compañía en un comunicado.

Esta nueva precuela se filmará a la vez que las temporadas tres y cuatro, la producción estará a cargo de Jess Brownell, como reemplazo de Chris Van Dusen, quien produjo de la primera temporada y actualmente está trabajando en la segunda parte de la exitosa serie.

Brownell trabajó anteriormente en Scandal, Grey ‘s Anatomy, Private Practice y la próxima serie de Netflix Inventing Anna.

“Muchos espectadores nunca habían conocido la historia de la reina Charlotte antes de que Bridgerton la trajera al mundo, y estoy encantada de que esta nueva serie amplíe aún más el mundo de Bridgerton.

“Shonda y su equipo están construyendo cuidadosamente este universo para poder seguir con la misma calidad y estilo que los fanáticos aman. Y al planificar y preparar todas las próximas temporadas, ahora también esperamos mantener un ritmo que mantendrá hasta a los espectadores más insaciables totalmente satisfechos”, dijo Bela Bajaria, directora de TV global de Netflix.

Basada en la exitosa serie de novelas de Julia Quinn, la adaptación muestra a los miembros de la familia Bridgerton, mientras se relacionan en la alta sociedad de Londres en el siglo XIX, una época repleta de intrincadas reglas y dramáticas luchas de poder.

All Hail The Queen!

Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN

