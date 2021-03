Bravos se prepara para recibir a Real San Cosme

NUEVO LAREDO, TAM.- Los Bravos de Nuevo Laredo afinan los últimos detalles con miras a recibir este sábado 20 de marzo a Real San Cosme, equipo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en partido correspondiente a la jornada 14 de la Temporada 2020-2021.

El equipo comandado por Luis Ángel García trabaja para seguir manteniéndose dentro de los primeros puestos en el cierre de la Segunda Vuelta del Grupo 12, colocándose momentáneamente en el 3er puesto con 23 puntos, aún con un partido pendiente.

Por otra parte, ambas escuadras llegan tras sumar unidades; San Cosme de un empate de 2-2 sacó victoria por el punto extra ante Bucaneros, mientras que los Bravos vienen de ganar 2 a 1 en su visita a Cadereyta, NL.

Hablamos con Efré1n Flores, que, a su corta edad ya cuenta con experiencia en el equipo de Bravos en la Liga TDP.

“Me siento muy seguro y veo al equipo muy unido. No hemos bajado la guardia en ningún partido y no toca más que seguir trabajando para que se vayan dando las cosas. No podemos caer en el próximo partido ya que todos los juegos son importantes, buscaremos seguir sumando este sábado”.

Bravos recibirá en el estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez al equipo de Real San Cosme en punto de las 16:00 horas.