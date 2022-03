Bravos inician entrenamientos con Acuña, pero sin Freeman

VENICE, Florida, E.U.— El manager de los Bravos, Brian Snitker, estuvo en el campo frente a un letrero de «Campeones Mundiales 2021» y se asomaba ocasionalmente al bullpen cercano, donde Charlie Morton, el héroe de la Serie Mundial, estaba soltando el brazo. A la vuelta de la esquina, el venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Cristian Pache se detuvieron en sus camionetas y posaron para una foto.

«Es como el primer día de clases», dijo la estrella de octubre, Tyler Matzek.

Hubo una ausencia notable: Freddie Freeman, All-Star agente libre.

Jugadores de Grandes Ligas acudieron a los campos de Florida y Arizona el domingo, en el primer día oficial de los entrenamientos de primavera después de un paro patronal de 99 días. Los aficionados se regocijaron con rostros conocidos y algunos nuevos —el abridor estrella de los Astros, Justin Verlander, regresando de una lesión, el All-Star Marcus Semien atrapando rolas con los colores de los Rangers rojo y azul.

Ha pasado una década desde que Freeman no aparecía en el campo de Atlanta, pero el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2020 se mantiene como agente libre, y uno que atrae la atención y que está siendo cortejado por los Yanquis y los Dodgers, equipos de grandes bolsas.

Snitker le mandó un mensaje a Freeman poco después de que acabara la prohibición de que la gerencia contactara a jugadores con el final del paro patronal el jueves. No está seguro que hará el primera base y no le preguntó. Solamente quería hablar con un viejo amigo.

«No he hablado con él desde que acabó el desfile», dijo Snitker. «Simplemente le dije ‘hombre, ya puedo hablar contigo ahora'».

«Solamente le pregunté cómo estaba su familia. No había nada profesional o de negocios. Solo quería saber cómo estaba. Seamos honestos, será un buen amigo el resto de mi vida, sin importar lo que pase en lo profesional».

Los Bravos están saliendo del paro con más dudas que el resto de los equipos. Acuña se ha estado rehabilitando de un desgarro de ligamento anterior colateral, Morton está de vuelta en el montículo después de fracturarse la pierna en el primer juego de la Serie Mundial y Mike Soroka progresa tras sufrir otro desgarro de tendón de Aquiles derecho el verano pasado.

«Estoy listo», dijo Acuña en camino a la sede del equipo.

No del todo, pero los Bravos están complacidos con su progreso. El Novato del Año en 2018 sufrió una lesión en la rodilla que puso fin a su temporada el año pasado y no estuvo presente en la carrera del equipo en octubre rumbo al campeonato.