Brasil y Paraguay clasifican; Argentina se complica

BOGOTÁ.- Brasil venció el lunes por 3-1 a Argentina en el clásico del Campeonato Sudamericano Sub20 y consiguió su clasificación al hexagonal final, que definirá los cuatro cupos al Mundial de la categoría, que se disputará en Indonesia entre mayo y junio.

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, la “Canarinha” sumó su segundo triunfo del torneo con una demostración de superioridad táctica y física, con la cual aprovechó la ansiedad y los errores de la “Albiceleste”, que encajó su segunda derrota consecutiva y quedó en una situación complicada.

Brasil se adelantó a los ocho minutos con la anotación de Guilherme Biro, que aprovechó un rebote para marcar con un preciso zurdazo.

Ante la necesidad, Argentina se fue al ataque y estuvo cerca de igualar al 26 con una pena máxima que cometió el arquero Mycael sobre Julián Fernández; sin embargo, el golero brasileño se resarció de su error y detuvo el remate de Gino Infantino.

El volante del Chelsea Andrey Santos amplió la diferencia a los 36 minutos con un ataque individual, que se produjo tras una pérdida de Argentina en la mitad de la cancha.

“Estoy muy feliz por mi actuación, pero sobre todo por lo que hizo todo el equipo. Sabíamos que era un partido difícil, pero pudimos conseguir el objetivo”, dijo Andrey Santos tras el encuentro.

El combinado dirigido por Javier Mascherano buscó el descuento en el segundo tiempo, pero Brasil golpeó de nuevo a 10 minutos del final con un penal de Vitor Roque, que acumula tres dianas en el campeonato.

La única alegría argentina, que perdió por lesión al capitán Agustín Giay, llegó al 90 con un cabezazo de Maximiliano González, tras una falta cobrada por Nico Paz.

“Pagamos caro los errores, pero no hay ninguna excusa. El primer tiempo jugó solo Brasil y no podemos regalar nada en un torneo como este. No podemos dar esta imagen”, sentenció el central argentino Valentín Gómez.

PARAGUAY AVANZA

Paraguay superó por 1-0 a Perú y también aseguró su presencia en la fase final del Campeonato Sudamericano Sub20.

La “Albirroja” llegó a siete puntos en el Grupo A, mientras Perú sumó su tercera derrota seguida y quedó sin opciones de clasificación.

Paraguay consiguió su segunda victoria con el solitario tanto de Diego González al minuto 32, que marcó con un preciso cabezazo, tras un centro de Matías Segovia.

González, extremo zurdo que milita en Celaya de la segunda división mexicana, fue una de las figuras del triunfo guaraní con su velocidad por la banda y potente golpeo de balón.

El combinado peruano tuvo mayor posesión de la pelota, pero se estrelló con la sólida pareja de centrales de Paraguay conformada por Gilberto Flores y Thiago Servín, y los reflejos del arquero Ángel González.

“Logramos el primer paso importante, que es entrar al hexagonal. Ahora vamos partido tras partido para llegar al sueño, que es el Mundial”, declaró el seleccionador de Paraguay, Aldo Bobadilla.

La próxima jornada del Grupo A se realizará el miércoles, en la cual Argentina se jugará su supervivencia ante la eliminada Perú, mientras el choque estelar lo disputarán Colombia y Brasil.