Bomberos sofocan descomunal incendio tras 27 horas

Para controlar el incendio que llevó al límite al heroico cuerpo de bomberos, fueron usadas parte de las maquinas apagadoras, varias pipas y varios integrantes del personal de la corporación; no se utilizó todo el equipo, para no dejar desprotegida a la ciudad. [Carlos Figueroa/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, Tam.- Cerca de 27 horas lucharon elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, hasta que lograron apagar el incendio en el relleno sanitario, al poniente de esta frontera.

Con apoyo de trabajadores de la empresa Veolia, se evitó que el fuego se propagara en todo el relleno sanitario y pusiera en riesgo a los habitantes del sector.

El miércoles por la mañana se reportó el siniestro en un área del relleno sanitario, ubicado por la Carretera a Piedras Negras.

Al lugar se envió a elementos de Protección Civil y Bomberos, que iniciaron el combate contra las llamas, que ya se habían extendido sobre la superficie de aproximadamente un kilómetro de diámetro.

Toneladas de basura fueron pasto de las llamas, mismas que eran avivadas por los fuertes vientos que desde el miércoles empezaron a sentirse en esta frontera.

La columna de humo era visible a varios kilómetros a la redonda.

Desde las 9 de la mañana del miércoles hasta las 12:00 horas del jueves, el personal de Protección Civil y Bomberos así como los trabajadores de Veolia, estuvieron combatiendo el fuego.

Para controlar el incendio, fueron usadas parte de las maquinas apagadoras, varias pipas y parte del personal de la corporación; no se utilizó todo el equipo, para no dejar desprotegida a la ciudad.

El personal de la dependencia municipal no se retiró del lugar, hasta que no se comprobó que no había ningún riesgo que el fuego pudiera reavivarse, esto ante el riesgo por los gases producidos por la basura y deshechos.