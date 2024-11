Bluesky suma un millón de cuentas nuevas en dos semanas

LOS ANGELES.- La red social Bluesky ha ganado un millón de usuarios nuevos en la semana posterior a las elecciones de Estados Unidos, luego de que algunos usuarios de X buscan una plataforma alternativa para publicar sus pensamientos e interactuar con otros en internet.

Bluesky informó el miércoles que sus usuarios totales se dispararon a 15 millones, respecto a los aproximadamente 13 millones que tenía finales de octubre.

Promovido por el ex director general de Twitter, Jack Dorsey, Bluesky era un espacio al que se podía acceder únicamente por invitación hasta que fue abierto al público en febrero. Ese período de acceso mediante invitación dio tiempo al sitio para desarrollar herramientas de moderación y otras características.

La plataforma es parecida a X, propiedad del multimillonario Elon Musk, con un feed de “descubrimiento” así como un feed cronológico para las cuentas que los usuarios siguen. Los usuarios pueden enviar mensajes directos y fijar publicaciones, así como encontrar “paquetes de inicio” que proporcionan una lista curada de personas y feeds personalizados para seguir.

El aumento de usuarios después de las elecciones de Estados Unidos no representa la primera vez que Bluesky se ve beneficiado por las personas que abandonan X. Bluesky ganó 2.6 millones de usuarios en la semana posterior a que X fuera prohibido en Brasil en agosto, de los cuales el 85% eran de la nación sudamericana, de acuerdo con la compañía. Unos 500 mil usuarios nuevos se inscribieron en el lapso de un día el mes pasado, cuando X informó que las cuentas bloqueadas podrían ver las publicaciones públicas de un usuario.

A pesar del crecimiento de Bluesky, X publicó la semana pasada que había “dominado la conversación global sobre las elecciones en Estados Unidos” y había establecido nuevos récords. La plataforma registró un aumento del 15.5% en las inscripciones de usuarios nuevos el día de las elecciones, según X, con un récord de 942 millones de publicaciones en todo el mundo. Representantes de Bluesky y de X no respondieron a solicitudes de comentarios.

15M people on Bluesky!!! 💫

The Verge beat us to our own announcement — that's the beauty of an open network with public stats!https://t.co/x6v5YW0WFT https://t.co/rFErQL6MpJ

— bluesky (@bluesky) November 13, 2024