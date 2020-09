‘Black Widow’ y ‘The Eternals’ cambian fecha de estreno

E.U.-Otro retraso más en las películas de Marvel; ‘Black Widow’, la cual se esperaba llegara a salas de cine para el próximo 6 de noviembre; ahora estará disponible hasta el 7 de mayo del 2021.

Desde hace unas semanas se rumoraba que la obra protagonizada por Scarlett Johansson sería retrasada una vez más, sobre todo luego del cambio en la fecha de ‘Mujer Maravilla 1984’ y los fracasos de ‘Tenet’ y ‘Mulán’.

De acuerdo a Deadline, sumado a lo anterior, esta decisión se tomó luego del reporte de aumento de casos de Covid-19 en varias partes del mundo, sobre todo en Europa.

Sin embargo, este no será el único retraso que tendrá la compañía del ratón, pues la cinta ‘The Eternals’ también ha cambiado su fecha del 12 de febrero del 2021 hasta el próximo 5 de noviembre del mismo año; por su parte ‘Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings’ movió su fecha para el 9 de julio del 2021.

No habrá películas de #MarvelStudios este año. #BlackWidow cambia su estreno para mayo de 2021 y Eternals para noviembre de 2021. pic.twitter.com/SaX0r4WCPz — The Top Comics (@TheTopComics) September 23, 2020

Esto ha provocado que al menos en este año Disney no estrene en cines ninguna de sus películas, un hecho histórico en la industria del entretenimiento.

Lo único que tendremos relacionado al MCU próximamente será el estreno de series como ‘WandaVisión’ y ‘The Falcon and The Winter Soldier’ para la plataforma de streaming Disney+, aunque se desconoce la fecha exacta.

🚨 ÚLTIMA HORA – #MarvelStudios 🚨 ¡Nuevos retrasos en el Universo Cinematográfico Marvel! > #BlackWidow se estrenará el 7 de Mayo de 2021.

> #Eternals se estrenará el 5 de Noviembre de 2021.

> #ShangChiAndTheLegendOfTheTenRings se estrenará el 9 de Julio de 2021. pic.twitter.com/4rzhYVovKW — Geek Zone #WakandaForever (@TheGeek_Zone) September 23, 2020

Para el caso del live action de ‘Mulan’ (2020), la crítica tampoco ha sido favorable, debido al exorbitante precio por el cual se renta en Disney+ -29.99 dólares o 667 pesos- y por un mal manejo de guion.

Al parecer -y de acuerdo a las críticas- la dirección sólo se ocupó de los efectos visuales, sin darle un sentido a ninguno de los personajes así como a la historia, ya fuera la original o la animada.