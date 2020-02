Billie Eilish revela que las redes sociales casi arruinan su vida

CIUDAD DE MÉXICO.-Las redes sociales tienen una parte negativa que muchos conocen y que pasa por los insultos y acoso a través de mensajes, fotos y memes. Esto es algo que, desgraciadamente, ocurre tanto a anónimos como a famosos, afectando a su estado de ánimo y a su autoestima. Nadie se salva, ni siquiera Billie Eilish, una de las figuras musicales del momento. De hecho la cantante ha tomado una drástica decisión sobre Instagram después de que la aplicación le “arruinase” la vida.

Esa es la palabra que Billie Eilish ha utilizado para definir cómo Instagram ha afectado a su día a día. Y es que, a pesar de haber ganado cinco Grammys y de ser la intérprete de la nueva canción de James Bond, No time to die, no a todo el mundo le gusta la cantante y muchos haters la atacan en redes.

En una reciente charla con la BBC, Billie Eilish fue preguntada por este tema y sobre si leía los comentarios de Instagram. “No, no, paré hace dos días. Literalmente hace dos días. Dejé de leer los comentarios por completo porque estaba arruinando mi vida. Una vez más”, respondió la cantante.

Su hermano Finneas O’ Connell, que también estaba presente en la entrevista, intervino para hablar sobre el asunto: “Creo que puedes ver a alguien como una celebridad famosa y puedes pensar: palos y piedras, nada de lo que digo les será duro, pero afecta lo mismo por internet”.

Y es que da igual si eres conocido o no: los insultos no son plato de buen gusto para nadie. “Es peor, es mucho peor de lo que ha sido en este momento”, apuntó Billie Eilish después de la intervención de su hermano.

Quien también ha hablado sobre el peso de la fama en relación a Billie Eilish ha sido Justin Bieber. En su documental Seasons, el artista reveló que sentía la necesidad de protegerla para que no le sucediese lo mismo que a él:

“Hay que dejar que ella haga lo suyo, pero si alguna vez me necesita, voy a estar para ella. Yo solo quiero protegerla. No quiero que pierda el rumbo”, explicó Bieber. “No quiero que pase por nada de lo que tuve que pasar yo, porque no le deseo eso a nadie. Si alguna vez me necesita, solo tiene que llamarme”.