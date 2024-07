Biden dice desafiante que “no abandonará” mientras critica a Trump y al Proyecto 2025

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden desafió firmemente el viernes al creciente número de críticos en su propio partido que lo han exhortado a que abandone la contienda electoral de Estados Unidos, recurriendo a advertencias sobre un segundo mandato de Donald Trump y declarando que “aún no acaba”.

Mientras una ruidosa multitud de Detroit coreaba “¡no renuncies!” y “¡estamos contigo!”, Biden dijo —una vez más— que seguía postulándose a la reelección y se comprometió a “arrojar luz sobre Donald Trump” y lo que el republicano haría si volviera a la Casa Blanca. Biden fustigó el extenso programa de políticas de la extrema derecha elaborado por centros de investigación conservadores del que Trump se ha apresurado a distanciarse, y a la vez mencionó varios temas de su propia lista de proyectos para los primeros 100 días de su segundo mandato.

En la misma escuela donde, hace cuatro años, el entonces candidato Biden se posicionó como un puente con la siguiente generación de líderes demócratas, el presidente en apuros —que ha estado bajo presión desde hace más de dos semanas para que dé un paso al costado— especificó claramente que no lo hará.

“Ustedes me hiceron el nominado, nadie más; no la prensa, no los expertos, no los internos, no los donantes”, declaró Biden entre vítores. “Ustedes, los votantes. Ustedes decidieron. Nadie más. Y no voy a abandonar”.

La exhibición de fuerza por parte de Biden en el mitin nocturno formó parte de la incansable carrera de su equipo para convencer a legisladores preocupados, donantes nerviosos y un electorado escéptico de que, a los 81 años, aún es capaz de ser presidente. Pero una serie de viajes a estados muy disputados, entrevistas con periodistas y una inusual conferencia de prensa él solo no han aplacado el nerviosismo dentro del Partido Demócrata en torno a la candidatura de Biden y sus perspectivas frente a Trump en noviembre.

Hasta ahora, un senador demócrata y aproximadamente 20 demócratas de la Cámara de Representantes han exhortado públicamente a Biden a que dé un paso al costado. El líder de la minoría en la cámara baja, Hakeem Jeffries, les dijo a los demócratas que se había reunido privadamente con Biden tras la conferencia de prensa, compartiendo “en toda su amplitud” los puntos de vista de legisladores con respecto al rumbo a seguir en la campaña del presidente por la reelección. Previamente el viernes, en una reunión virtual con la bancada hispana del Congreso, el representante Mike Levin le dijo directamente a Biden que él debería renunciar a ser el nominado demócrata, según tres personas al tanto de la llamada a las que se les concedió el anonimato para que hablaran sobre ella.

Pero el respaldo que Biden aún tiene entre los demócratas fue evidente entre los cientos de simpatizantes suyos en el mitin, que agitaban letreros que decían “Motown es Joetown” (Detroit es la ciudad de Joe) y vitoreaban entusiastas las declaraciones del presidente, al tiempo que abucheaban cada vez que mencionaba a Trump.

“Él heredó millones de dólares sólo para malgastarlos. Se ha declarado en bancarrota seis veces”, declaró Biden. “Incluso se fue a la quiebra mientras manejaba un casino. Yo no pensaba que eso fuera posible siquiera. ¿En un casino no gana siempre la casa?”

Se refirió también al Proyecto 2025, una propuesta de reestructuración masiva del gobierno federal elaborada por añejos aliados y exfuncionarios del gobierno de Trump de la que Trump ha insistido que no sabe “nada”.

“¿Han oido hablar de ella? Es un plan para un segundo mandato de Trump que todo estadounidense debería leer y comprender”, dijo Biden, acusando a su rival de intentar huir del plan “de la misma forma en que está tratando de distanciarse de la revocación de Roe vs. Wade porque sabe lo tóxica que es. Pero no vamos a permitir que eso suceda”.

El mandatario se refería a la revocación del fallo del caso Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, una determinación con la que se volvió a prohibir el aborto a nivel nacional.