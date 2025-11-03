Bichette, Schwarber y Tucker entre los 137 que se convierten en agentes libres

Bo Bichette (11), de los Azulejos de Toronto, conecta un home run de tres carreras contra los Dodgers de Los Ángeles durante la tercera entrada en el Juego 7 de la Serie Mundial de beisbol en Toronto, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)

Bo Bichette (11), de los Azulejos de Toronto, conecta un home run de tres carreras contra los Dodgers de Los Ángeles durante la tercera entrada en el Juego 7 de la Serie Mundial de beisbol en Toronto, el sábado 1 de noviembre de 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press vía AP)

NUEVA YORK (AP) — El campocorto Bo Bichette, el bateador designado Kyle Schwarber y el jardinero Kyle Tucker estuvieron entre los 137 jugadores que se convirtieron en agentes libres el domingo, cuando comenzó la temporada de negocios del béisbol el día después de la Serie Mundial.

El tercera base venezolano Eugenio Suárez, el jardinero Trent Grisham, el inicialista venezolano Luis Arráez y Josh Naylor, los lanzadores derechos Dylan Cease y Devin Williams, los zurdos Ranger Suárez, de Venezuela, y Framber Valdez, de República Dominicana, y el receptor J.T. Realmuto también estuvieron entre los jugadores que quedaron libres.

Pueden firmar con cualquier equipo a partir del jueves.

Aproximadamente 60 jugadores adicionales podrían quedar libres hasta el jueves, dependiendo de si se ejercen las opciones de equipo, jugador y mutuas.

Entre aquellos con opciones de jugador o cláusulas de salida están el tercera base de Boston, Alex Bregman; el primera base de los Mets de Nueva York, Pete Alonso; y el cerrador boricua Edwin Díaz, el jardinero/primera base de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger; el lanzador derecho venezolano de San Diego, Robert Suárez; el lanzador derecho de Detroit, Jack Flaherty; y el lanzador derecho de Toronto, Shane Bieber.

El diestro de los Padres, Michael King, tiene una opción mutua.

Esperan decisiones sobre opciones de club el lanzador derecho de Boston, Lucas Giolito, y el receptor venezolano de Kansas City, Salvador Pérez.

Los equipos tienen hasta el jueves para hacer ofertas calificadas de 22.025.000 a sus exjugadores que se convirtieron en agentes libres, una cifra determinada por el promedio de los 125 contratos más altos de las Grandes Ligas este año. Las ofertas calificadas comenzaron después de la temporada 2012, y solo 14 de 144 ofertas han sido aceptadas.

Un jugador puede recibir una oferta calificada solo si estuvo en la lista de un equipo durante toda la temporada y no había recibido una oferta calificada previamente. Los potenciales agentes libres no elegibles para ofertas calificadas incluyen a Alonso, Bellinger, Bregman, Realmuto y el lanzador Nick Martínez.