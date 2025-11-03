El Dólar
Disfrutan más de 2 mil personas del “aZoostate” en el Zoológico de Nuevo Laredo

Una celebración llena de color, alegría y convivencia familiar

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Bienestar Social, reunió a más de 2 mil personas en el Zoológico de Nuevo Laredo para disfrutar del evento “aZoostate”, una celebración llena de color, alegría y convivencia familiar en la que niñas, niños y adultos vivieron el espíritu de Halloween de una manera original y en contacto con la naturaleza.

Durante esta jornada, las familias participaron en un recorrido nocturno por las instalaciones del zoológico, ambientadas especialmente para la ocasión. Los asistentes disfrutaron de diferentes sets fotográficos, actividades interactivas con algunas especies, entrega de dulces y una visita distinta a uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El evento formó parte de las diversas actividades que el Gobierno Municipal organizó para las familias de Nuevo Laredo con motivo de los festejos de Halloween y Día de Muertos, con el propósito de ofrecer espacios seguros, recreativos y llenos de tradición.

Con estas acciones, el Zoológico de Nuevo Laredo continúa consolidándose como un punto de encuentro para la convivencia familiar y la educación ambiental, mientras que el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de promover eventos que fortalezcan el tejido social y la unión de las y los neolaredenses.

