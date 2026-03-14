Bayern Múnich empata 1-1 ante Bayer Leverkusen tras 2 rojas

Luis Díaz, del Bayern, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante un juego de fútbol de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich en Leverkusen, Alemania, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

Luis Díaz, del Bayern, celebra tras anotar el primer gol de su equipo durante un juego de fútbol de la Bundesliga entre el Bayer Leverkusen y el Bayern de Múnich en Leverkusen, Alemania, el sábado 14 de marzo de 2026. (Foto AP/Martin Meissner)

BERLÍN (AP) — Bayern Múnich remontó y terminó el partido con nueve jugadores en un empate 1-1 ante Bayer Leverkusen el sábado, lo que permitió a Borussia Dortmund acercarse a nueve puntos del líder de la Bundesliga.

Luis Díaz, quien marcó el gol del empate tras la apertura de Aleix García, fue expulsado en el minuto 84 por una segunda tarjeta amarilla. Nicolas Jackson había recibido una tarjeta roja en el minuto 42.

Leverkusen se puso en ventaja en el minuto seis después de que Montrell Culbreath le robó el balón a Díaz y se lo cedió a Patrik Schick, quien habilitó a García al borde del área. El mediocampista definió con un disparo desviado.

Los locales defendieron bien para contener los intentos de Bayern de reaccionar, y la frustración se hizo evidente cuando Jackson fue expulsado antes del descanso por una entrada tardía sobre Martin Terrier.

Bayern jugó con el tercer arquero, Sven Ulreich, porque Manuel Neuer presentó una molestia en la pantorrilla y el suplente Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en la victoria 6-1 sobre Atalanta a mitad de semana en la Liga de Campeones. Ulreich evitó un remate de Schick en un mano a mano al cumplirse la hora de juego, justo antes de que ingresara Harry Kane.

De regreso tras una lesión en la pantorrilla, Kane jugó por primera vez desde el 28 de febrero después de anotar ocho goles en sus últimos cuatro partidos de Bundesliga. Envió el balón a la red con el arco vacío en el minuto 62, pero el tanto fue anulado por bloquear con una mano el despeje del arquero en la jugada previa.

Díaz igualó en el 69 con un remate rasante tras una asistencia precisa de Michael Olise. Más tarde, el extremo colombiano recibió una segunda amarilla por simular y Bayern se quedó con nueve hombres con seis minutos por jugar. Los locales no pudieron llevarse la victoria pese a apretar hasta el final, ya que a Jonas Hofmann le anularon un gol en lo profundo del tiempo añadido.

Bayern no gana en la cancha de Leverkusen en la liga desde octubre de 2021.

Dortmund vence a Augsburg

Dortmund tuvo el control total durante toda la primera mitad y Augsburg tuvo suerte de irse al descanso perdiendo solo por un gol. Karim Adeyemi rompió el cero en el 13 y tuvo varias otras oportunidades, estrellando el balón en el poste en dos ocasiones. Luca Reggiani puso el 2-0 en el 59.

Hoffenheim, que busca clasificarse a la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2018-19, se mantuvo tercero —a 17 puntos de Bayern— tras empatar 1-1 con Wolfsburg, amenazado por el descenso. Eintracht Frankfurt venció 1-0 a Heidenheim con un gol de Arnaud Kalimuendo.