Barack Obama escribe mensaje amoroso a Michelle y se vuelve viral

E.U.-Foto: Tomada del Twitter de @BarackObamaCon el mensaje: “en cada escena estás, tú eres mi estrella, feliz cumpleaños bebé”, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, felicitó a su esposa Michelle por su cumpleaños.

El amoroso mensaje, que se volvió viral en las redes sociales, fue publicado por Obama en su cuenta personal de Twitter y reproducido en la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses y del mundo.Obama y Michelle integran una pareja con más de 30 años de convivencia, la cual inició al conocerse en 1989, cuando el exmandatario ingresó como asociado a la prestigiosa firma de abogados Sidley Austin.

Michelle Robinson, de profesión abogada, fue asignada como su consejera en la mencionada firma.

La pareja se comprometió en 1991 y el 3 de octubre de 1992 se unieron en nupcias. Del matrimonio nacieron dos hijas, Malia Ann y Natasha.

El 20 de enero de 2009 Obama asumió la presidencia estadounidense y por ende Michelle se convirtió en la Primera Dama del país. La pareja presidencial terminó su estancia en la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.

Michelle, además de ser abogada también es escritora, y al finalizar el mandato de Barack surgieron los rumores de que se podría lanzar a buscar la presidencia del país como la candidata de los demócratas, hecho que finalmente no ocurrió.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2020