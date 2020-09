Bajan contagios de Covid-19 en la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Aun y cuando hay un ligero descenso, de contagios, internamientos y muertes por COVID en la ciudad seguimos en fase 1, con algunas aperturas de ciertas áreas como los templos, estéticas, lo que habrá de motivar una mayor movilidad de la ciudadanía, quien debe seguir extremando precauciones.

El doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, mencionó que confían en que al abrir otros establecimientos, no se tengan repercusiones en cuanto a que las personas vuelvan a salir a la calle sin ninguna medida sanitaria.

“Aunque se ha tenido un ligero descenso en casos positivos en internamientos y en defunciones, más sin embargo todavía seguimos en fase uno, yo siento que todo esto va a motivar una mayor movilidad entre la población, por lo que los exhortamos a que sigan extremando precauciones”, indicó.

Reveló que se tienen que seguir con el uso del cubrebocas el lavado constante de manos, la sana distancia ya que el tener este tipo de precauciones ayudará mucho para seguir bajando el índice de los contagios, y con ello la presencia de casos positivos y defunciones.

Precisó que si la ciudadanía se relaja y se olvidan de las medidas de sanidad por creer que con la reapertura de estos establecimientos o negocios, se va a empezar a tener una vida normal, no es así, ya que la pandemia continúa presente en la ciudad, y en el estado.

Indicó que conforme pasa el tiempo será más grave aún porque con la llegada del invierno llega el contagio de la influenza, por lo que precisamente no se quiere tener ese binomio, de influenza junto con COVID, que sería ya bastante problemático.

Detalló que las medidas de sanidad que se están llevando a cabo se deben quedar entre la población como un hábito en el diario vivir, ya que además de evitar el contagio del coronavirus se tiene una mayor higiene evitando otro tipo de enfermedades, entre ellas las gastrointestinales y la influenza.

“Por esa razón tenemos que tener esa capacidad de respuesta de cuidarnos y sobre todo seguir en casa cuando no hay necesidad de salir, no visitar a los adultos mayores, no sacar a la calle si no es necesario a los niños menores de cinco años, y veremos cómo nos pinta el panorama de aquí a diciembre”, concluyó.