Azulejos vencen 8-5 a los Reales y aseguran sus playoffs tras no conseguirlo en 2024

Toronto es el primer equipo de la Liga Americana en asegurar un lugar en los playoffs

El mánager de los Azulejos de Toronto, John Schneider, al centro, celebra con los jugadores en el vestuario después de su juego de béisbol contra los Reales de Kansas City, el domingo 21 de septiembre de 2025, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Charlie Riedel)

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Andrés Giménez impulsaron dos carreras cada uno mientras los Azulejos de Toronto vencieron 8-5 a los Reales de Kansas City y aseguraron un puesto en los playoffs.

Toronto es el primer equipo de la Liga Americana en asegurar un lugar en los playoffs, regresando a la postemporada por primera vez desde 2023, y mejoró su récord a 90-66 como el mejor de la Liga Americana y líder de la División Este.

Los Azulejos anotaron tres carreras en la segunda entrada con hits impulsadores de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doble de dos carreras en la quinta y Addison Barger siguió con un doble impulsor para darle a Toronto una ventaja de 6-dos.

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, trabajó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras con cinco hits mientras otorgaba tres bases por bolas y ponchaba a dos. El dominicano Seranthony Domínguez (4-4) lanzó uno 1/3 entradas para llevarse la victoria, y Jeff Hoffman registró su 32º salvamento de la temporada.

Carter Jensen conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada, los venezolanos Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos consecutivos que impulsaron carreras en la quinta, y Randal Grichuk consiguió una carrera impulsada en la sexta para completar la anotación de Kansas City.

Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias en ocho hits en cinco entradas con una base por bolas y cuatro ponches.