Azulejos ganan el Este de la Americana con par de jonrones de Kirk, incluido su primer grand slam

Los jonrones le dieron a Kirk 15 esta temporada, un récord personal

Alejandro Kirk de los Azulejos de Toronto tras batear un grand slam ante los Rays de Tampa Bay, el domingo 28 de septiembre de 2025, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press vía AP)

TORONTO (AP) — Alejandro Kirk conectó dos jonrones, incluyendo el primer grand slam de su carrera, y los Azulejos de Toronto aseguraron su primer título de la División Este de la Liga Americana en una década al vencer 13-4 a los Rays de Tampa Bay en el último partido de la temporada regular el domingo.

George Springer y Addison Barger también conectaron cuadrangulares para los Azulejos, quienes necesitaban una victoria o una derrota de los Yankees de Nueva York en el último día para llevarse la corona de la división por séptima vez en la historia del equipo y la primera desde 2015. Toronto (94-68) también aseguró el mejor récord en la Liga Americana y tendrá ventaja de local durante los playoffs.

El mexicano Kirk se aseguró de ello con un grand slam en la primera entrada y un jonrón de dos carreras en la quinta, mientras los Azulejos cerraban su undécima serie barrida del año y extendían su racha ganadora a cuatro juegos.

Los jonrones le dieron a Kirk 15 esta temporada, un récord personal. Fue su segundo juego con múltiples cuadrangulares de la temporada y el sexto de su carrera.

Kirk bateó de 5-3 con seis carreras impulsadas. También conectó un vuelacercas en la victoria del sábado por 5-1.

Springer se fue de 4-3 con una base por bolas. Impulsó dos carreras y anotó dos veces.

Mason Fluharty (5-2) lanzó una entrada y un tercio de relevo sin permitir carreras, ponchando al mexicano Jonathan Aranda para dejar las bases llenas en la cuarta.

Aranda remolcó tres carreras y Richie Palacios añadió tres imparables para los Rays, que terminaron 77-85.

Aranda conectó dos hits contra el abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman, quien permitió cuatro carreras y ocho hits en tres entradas y dos tercios.

El zurdo de Tampa Bay, Ian Seymour (4-3), permitió seis carreras y siete hits en tres entradas y un tercio.

El derecho Edwin Uceta permitió el segundo jonrón de Kirk.

Por los Rays, el mexicano Jonathan Aranda bateó de 5-2 con una carrera anotada y tres impulsadas; y el dominicano Junior Caminero de 4-1.

Por los Azulejos, el mexicano Alejandro Kirk bateó de 5-3 con dos carreras anotadas y seis remolcadas; los venezolanos Andrés Giménez de 2-1 con una producida, Anthony Santander de 2-0 con una anotada; y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 5-1 con una anotada.