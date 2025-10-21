El Dólar
Avanzan Azulejos a la Serie Mundial con jonrón histórico de George Springer

Toronto venció 4-3 a Marineros de Seattle en el séptimo juego de la Serie de Campeonato, logrando su primer pase al Clásico de Otoño desde 1993 y enfrentará a los Dodgers

The Toronto Blue Jays pose for a team photo as they celebrate after defeating the Seattle Mariners in MLB American League Championship Series game 7 baseball action in Toronto, Monday, Oct. 20, 2025. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
AP

TORONTO.- George Springer puso a Toronto por delante con un jonrón de tres carreras en la séptima entrada y los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez desde 1993 al vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el séptimo y decisivo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana el lunes por la noche.

Fue el primer jonrón de ventaja en la historia del juego decisivo cuando un equipo estaba en desventaja por múltiples carreras en la séptima entrada o más tarde.

Los Azulejos recibirán a Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego el viernes por la noche cuando la Serie Mundial llegue a Canadá por tercera vez. Los Dodgers, campeones defensores, barrieron a Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

