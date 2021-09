Avanza vacuna contra chikungunya del IPN y Oxford

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN), en colaboración de la Universidad de Oxford y la Universidad de Texas, concluyó con éxito unas pruebas en personas de su vacuna contra el virus chikungunya.

La inyección del ChAdOx1 Chik se aplicó a 24 voluntarios sanos de 18 a 51 años, informó el IPN, rango común que se usa en ensayos clínicos de fase I en los que por primera vez una vacuna se administra en seres humanos.

La vacuna aún se encuentra en una etapa experimental. Hasta ahora, no existe una vacuna ni un medicamento específico contra este virus que ocasiona la fiebre chikungunya, enfermedad que se trasmite por mosquitos. Su síntoma más común es la aparición repentina de fiebre acompañada por dolor en las articulaciones, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todos los participantes mostraron seroconversión o presencia de anticuerpos contra el virus chikungunya independientemente de la dosis administrada. Por lo tanto, se prevé que incluso dosis muy bajas permitan altos niveles de protección contra la fiebre chikungunya, apunta un comunicado del Politécnico.

Los científicos también midieron la capacidad de los sueros de las personas inmunizadas para neutralizar el virus. Según los resultados, las dosis más bajas de la vacuna administrada una vez indujeron neutralización del agente en todos los voluntarios a partir del día 14 tras la vacunación. Se mantuvieron altos durante los seis meses que duró el ensayo clínico.

Arturo Reyes Sandoval, Director General del IPN, se encargó de gestionar los fondos, organizar el ensayo y liderar el equipo de trabajo. Dijo que sólo cuatro proyectos de esta índole se han probado con éxito en personas.

Recalcó que esta investigación se apoya en el Laboratorio Nacional de Vacunología que está en creación en el Politécnico.

La vacuna se basó en ChAdOx1, un adenovirus que fue utilizado por Oxford y AstraZeneca como plataforma para su vacuna contra el SARS-CoV-2, virus responsable del Covid-19.

El estudio “A single dose of ChAdOx1 Chik vaccine induces neutralizing antibodies against four chikungunya virus lineages in a phase 1 clinical trial” se publicó en “Nature Communications” el pasado 30 de julio.