Avanza Sabalenka a tercera ronda del Abierto de Australia con victoria contundente

La campeona defensora dominó a Bai Zhouxuan y continúa su camino rumbo a un nuevo título en Melbourne

La bielorrusa Aryna Sabalenka celebra luego de vencer a la china Bai Zhuoxuan en la segunda ronda del Abierto de Australia, el miércoles 21 de enero de 2026 (AP Foto/Dita Alangkara)

MELBOURNE.- La máxima favorita Aryna Sabalenka derrotó a una tenaz Bai Zhouxuan por 6-3, 6-1 el miércoles para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Australia.

Sabalenka se adelantó 5-0 en el primer parcial, pero luego necesitó siete puntos de set en la Arena Rod Laver para llevárselo contra la jugadora china, que se centró en la defensa y utilizó ingeniosos drop shots para mantenerse en el partido.

“Estaba feliz de conseguir esta victoria, una oponente complicada”, dijo Sabalenka. “Ella realmente se metió en el primer set”.

Sabalenka lideró 4-0 en el segundo set y dominó a Bai, de menor estatura. La bielorrusa incluso intentó un poco de saque y volea en el partido, tratando de diversificar su juego.

“Viste saque y volea hoy”, dijo Sabalenka. “No funcionó muy bien, pero lo intenté”.

Sabalenka ganó los títulos del Abierto de Australia en 2023 y 2024, pero fue subcampeona hace un año ante Madison Keys. Busca su quinto título de Grand Slam en individuales, habiendo conquistado también el Abierto de Estados Unidos dos veces.

Bai estaba haciendo su segunda aparición en el Abierto de Australia y alcanzó la segunda ronda por primera vez.

En otro partido femenino, la duodécima cabeza de serie Elina Svitolina de Ucrania derrotó a la polaca Linda Klimovicova por 7-5, 6-1. Gael Monfils, el popular francés de 39 años y esposo de Svitolina, se despidió en el Melbourne Park en su año de retiro, al caer el martes en un partido de primera ronda ante el clasificado Dane Sweeny.

La turca Zeynep Sönmez, quien fue muy elogiada durante su partido de primera ronda del domingo por asistir a un recogepelotas enfermo, avanzó a la tercera ronda después de vencer a Anna Bondar 6-2, 6-4.

En los primeros resultados masculinos, el argentino Francisco Cerúndolo, decimoctavo cabeza de serie, venció a Damir Dzumhur 6-3, 6-2, 6-1 y el decimonoveno preclasificado Tommy Paul derrotó a Thiago Agustin Tirante por 6-3, 6-4, 6-2.

En partidos posteriores, el número 1 del mundo Carlos Alcaraz se enfrentaba a Yannick Hanfmann, y la tercera Coco Gauff estaba lista para jugar contra Olga Danilovic.