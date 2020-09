Avanza NLD a Fase 2

NUEVO LAREDO, TAM.-La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, anunció el lunes que Nuevo Laredo avanzó a la Fase 2 de la reapertura económica.

Algunas de las actividades que se deberán atender en esta Fase II son las siguientes:

Salones de belleza, barberías, estéticas, peluquerías y salones de manicure y pedicure. Capacidad de atención al 50% Servicio de lunes a domingo hasta las 19:00 hrs.

Restaurantes y servicios de preparación de alimentos con bebidas. Capacidad al 50% Servicio de lunes a domingo hasta las 23:00 hrs. Venta de alcohol con alimentos. Prohibido servicio de buffete.

Cines. Apertura del área de dulcería y cafetería para venta de alimentos de lunes a domingo hasta las 20:00 hrs. Apertura al 30% de su capacidad por sala.

Teatros y Museos. Capacidad de servicio al 25%. Establecer medidas de protección especificas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

Gimnasios. Capacidad de servicio al 25% Protocolos estrictos de desinfección. Establecer medidas de protección específicas a favor de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y adolescentes.

El presente Acuerdo tendrá una vigencia hasta el 30 de septiembre.

En fase dos sigue siendo obligatorio uso de cubrebocas y sigue vigente la aplicación del programa Doble No Circula.



Alcalde llama a no celebrar en grandes grupos



El alcalde Enrique Rivas Cuéllar llamó a no celebrar en grandes grupos el Grito de Inicio de la Independencia de México, la noche de este 15 de septiembre, y evitar así un retroceso en la lucha lucha contra el Covid-19. “Hago un exhorto a las y los neolaredenses ¡Quédate en casa!, la noche de este 15 de septiembre evita las celebraciones con un gran número de amigos o de familia y en el asueto del día 16, tampoco organices y vayas en grupos a paseos o reuniones, recuerda que los espacios públicos están cerrados”, dijo el presidente municipal. El munícipe pidió la colaboración de la ciudadanía a cumplir con firmeza la higiene y las restricciones preventivas. “Si bien el pico más pronunciado de la emergencia de salud ya está quedando atrás, el peligro de contagio y de muerte no se ha terminado, no hay que bajar la guardia. Seguimos en la batalla para que ya no se pierdan más vidas valiosas”, concluyó Rivas Cuéllar.