Avanza en Nuevo Laredo programa de Cancelación de Hipoteca Gratuita

Se entregaron 917 cancelaciones de hipoteca a personas que ya concluyeron el pago total de sus créditos

Canturosas Villarreal aseguró que este apoyo está dirigido principalmente a personas con bajos ingresos y promueve la certeza jurídica del patrimonio familiar. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Como parte del programa federal “Cancelación de Hipoteca Gratuita”, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo entregaron 917 cancelaciones de hipoteca a personas que ya concluyeron el pago total de sus créditos, beneficiando directamente a las familias trabajadoras de esta frontera.

Este programa, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldado en Nuevo Laredo por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, tiene como objetivo principal evitar el detrimento económico de los acreditados, especialmente aquellos con menores ingresos, al eliminar el costo del trámite de cancelación, que en algunos municipios de Tamaulipas puede llegar a costar entre 4 mil y 10 mil pesos.

La alcaldesa, acompañó a Andrea González Castillo, gerente del Centro de Servicio INFONAVIT Nuevo Laredo, a la entrega de este documento que otorga certeza jurídica a los derechohabientes que cumplieron con el pago de vivienda.

“Muchas personas no saben que deben realizar este trámite para formalizar la liberación de su vivienda, y quienes lo saben, muchas veces no cuentan con los recursos para pagarlo. Este programa responde a esa realidad y ofrece certeza jurídica sobre el patrimonio de las familias mexicanas”, afirmó la presidenta municipal.

Con este programa son beneficiadas mil 335 personas hasta el corte del 7 de agosto, alrededor de 456 cancelaciones de hipoteca ya han sido entregadas de forma gratuita en la ciudad.

El Programa de Cancelación de Hipoteca Gratuita busca cerrar formalmente la relación jurídica entre los acreditados y el Infonavit, entregando la documentación legal que acredita la propiedad de la vivienda, sin costo alguno.