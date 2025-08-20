Protagonizan tres tráileres aparatoso accidente en la Carretera Nacional

El percance ocurrió en el kilómetro 178 y provocó afectaciones viales, aunque no hubo lesionados. Guardia Nacional realiza el peritaje y las unidades fueron enviadas al corralón

El choque generó afectaciones a la circulación en la zona, debido al tamaño de los vehículos implicados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

El choque generó afectaciones a la circulación en la zona, debido al tamaño de los vehículos implicados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 178 de la Carretera Nacional, en los carriles de norte a sur, donde se vieron involucrados tres tractocamiones.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Los operadores de las unidades fueron valorados en el lugar por paramédicos de “Bomberos de Rescate”, quienes confirmaron que ninguno presentaba heridas de consideración.

El choque generó afectaciones a la circulación en la zona, debido al tamaño de los vehículos implicados, lo que obligó a implementar maniobras de apoyo vial para evitar congestionamientos mayores.

Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores.

Finalmente, las pesadas unidades fueron trasladadas al corralón, mientras se determinan los daños materiales y se da seguimiento al procedimiento legal derivado del accidente.