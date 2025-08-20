El Dólar
Compra:
$18.00
Venta:
$19.00
EN VIVO

Protagonizan tres tráileres aparatoso accidente en la Carretera Nacional

El percance ocurrió en el kilómetro 178 y provocó afectaciones viales, aunque no hubo lesionados. Guardia Nacional realiza el peritaje y las unidades fueron enviadas al corralón

El choque generó afectaciones a la circulación en la zona, debido al tamaño de los vehículos implicados. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Un aparatoso accidente se registró en el kilómetro 178 de la Carretera Nacional, en los carriles de norte a sur, donde se vieron involucrados tres tractocamiones.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Los operadores de las unidades fueron valorados en el lugar por paramédicos de “Bomberos de Rescate”, quienes confirmaron que ninguno presentaba heridas de consideración.

El choque generó afectaciones a la circulación en la zona, debido al tamaño de los vehículos implicados, lo que obligó a implementar maniobras de apoyo vial para evitar congestionamientos mayores.

Agentes de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades entre los conductores.

Finalmente, las pesadas unidades fueron trasladadas al corralón, mientras se determinan los daños materiales y se da seguimiento al procedimiento legal derivado del accidente.

Reportan 457 incendios en zacatales durante primeros siete meses del año
Avanza en Nuevo Laredo programa de Cancelación de Hipoteca Gratuita

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.