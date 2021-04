Autismo afecta a más menores

NUEVO LAREDO TAM.- El “autismo” es un padecimiento que al paso de los años va afectando a más niños, ante ello es importante que padres de familia traten de identificar en sus hijos pequeños los síntomas para que reciban atención, ayer viernes se conmemoró el “Día Mundial del Autismo”.

Alma Rosa Luján, presidenta del Centro de Rehabilitación A. C. ubicado bajo el puente Venezuela, dijo que los síntomas del autismo son que el niño no mantiene contacto visual o estable, no responde a las sonrisas o a otras expresiones faciales de los padres, no mira los objetos que están mirando o señalando sus papás.

“Nosotros celebramos el día mundial de las personas con autismo, es para crear conciencia de la condición de vida y todo lo que a ellos se les dificulta en el desarrollo, el autismo es un retardo en el desarrollo que se manifiesta desde etapas tempranas”, explicó.

Agregó que puede haber bebitos que estén manifestando síntomas que requieran de atención temprana, por lo que más pronto identifiquemos los síntomas más será que el niño tenga un desarrollo con mayores oportunidades.

Destacó que los papás deben fijarse si el niño a los dos meses no tiene una sonrisa social, si a los nueve meses tiene un retraso en su desarrollo de pre lenguaje, cuando el niño no fija la vista, si conforma el niños va creciendo y le hablan, y que no presta atención, no le gusta convivir con otros niños.

Reveló que el autismo es un síndrome, en el que se manifiestan diferentes síntomas los que lo van hacer caer en un cuadro, pero que tiene que tener tres cosas para poderse considerar dentro del espectro del autismo, todos los niños con autismo sin importar edad tienen un problema de comunicación.

Subrayó que el niño durante toda su vida va a tener un problema de lenguaje, pero un simple problema de lenguaje no implica que es autismo, también tiene que tener un problema social, el niño con problemas de autismo puede estar aislado de otros niños, o jugar de diferente forma.

“Estos niños autistas no miden el peligro salen corriendo, no siguen las pautas de comportamiento, tienen un problema para procesar la información sensorial, algunos tienen hipersensibilidad, otros tienen hiporcensibilidad”, apuntó.

Alma Rosa Lujan manifestó que entre más pronto se identifique que un niño está teniendo un retardo en su desarrollo, más fácil será que vayan subiendo sus niveles, entre más pronto se tenga una atención temprana para los niños con autismo, más oportunidades de desarrollo habrán de tener.