Aún tiene cupo primaria ‘Rafael Ramírez’

NUEVO LAREDO TAM.- Son 15 espacios, los que aún tiene disponibles la primaria de tiempo completo “Rafael Ramírez” que se ubica en la colonia Viveros.

Miriam Beatriz Benavides Casso, directora de esta institución, mencionó que serán dos grupos de nuevo ingreso los que se abrirán en este ciclo 2020-2021.

“Ya tenemos un grupo de 38 niños, y para completar el segundo nos quedan 15 espacios, por ello invitamos a los padres de familia que no hayan inscrito a sus hijos a que lo hagan y no se esperen hasta agosto porque después ya no hay cupo”, mencionó.

Hay que recordar que a partir de este ciclo 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública ha establecido que sean 38 alumnos y no 48 los que integren un grupo, lo cual hará más difícil la posibilidad de encontrar algún espacio en las escuelas.

Los requisitos que se deben presentar son copias de los siguientes documentos: Acta de nacimiento, cartilla de vacunación, CURP del alumno y ambos padres, constancia de estudios de preescolar en curso, copia del comprobante de domicilio.

Para mayores informes se deben de comunicarse al teléfono 867 714 31 49 o dirigirse a la escuela en Justo Sierra y Lincoln, colonia Viveros. En un horario de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde