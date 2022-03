Aumenta indignación por desaire a Rachel Zegler en los Oscar

HOLLYWOOD, CA.-‘West Side Story’ (‘Amor sin barreras’) de Steven Spielberg está nominada a siete Premios de la Academia, incluyendo mejor película, dirección y actriz de reparto para Ariana DeBose. Pero la estrella del musical no estará entre los asistentes a la ceremonia del domingo.

Rachel Zegler, la joven latina de 20 años que interpreta a María, publicó el domingo que trató de ir pero ‘no parece estar sucediendo’ y que apoyará ‘West Side Story’ desde su sofá.

‘Espero que ocurra algún milagro de último minuto y pueda celebrar nuestra película en persona, pero bueno, supongo que así son las cosas a veces’, continuó Zegler en Instagram.

‘Gracias por toda la conmoción y la indignación, yo también

estoy decepcionada. Pero está bien. Muy orgullosa de nuestra película’.

La publicación suscitó muchas reacciones en línea: muchos no podían entender por qué la protagonista de una nominada a mejor película no habría sido invitada a la ceremonia o al menos a presentar un premio.

Las nominadas a mejor película reciben cierta cantidad de

boletos de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que luego el estudio de la película distribuye como mejor le parezca. Los presentadores y nominados individuales obtienen un par de entradas. Otros puestos en la sala son para la empresa difusora, patrocinadores y miembros de la academia, quienes pueden participar en una lotería.

Zegler no está nominada, pero para más, su próximo gran papel es el de Blancanieves, que actualmente está filmando en Londres. Algunos se preguntaron por qué The Walt Disney Co., propietaria de la cadena ABC que transmite los Oscar, no querría que su nueva Blancanieves estuviera allí de alguna manera, ya sea para presentar un premio o actuar. Otros lo vieron como una oportunidad desperdiciada de tener a una estrella latina en ascenso en el programa. Representantes de Disney y la Academia no respondieron a una solicitud de declaraciones.

Russ Tamblyn, quien interpretó a Riff en ‘West Side Story’ de 1961 y es miembro votante de la Academia, tuiteó que era ‘el deber de la Academia encontrarle a Rachel un asiento en los Oscar… Cuando dicen que la representación importa, esto es lo que eso significa. Por favor, hagan lo correcto con ella’.

Alec Baldwin tuiteó que le compraría a Zegler dos entradas para la gala.

Y la showrunner de ‘One Day at a Time’, Gloria Calderón Kellett, tuiteó en un mensaje dirigido a la ABC y la Academia: ‘¿Qué tal si en las raras ocasiones en que los latinos tienen una película nominada a un OSCAR invitan a la protagonista? Los latinos son el 18.5% de este país. ¡BASTA!’

Los boletos de los Oscar suelen tener gran demanda y este año son aún más limitados de lo habitual debido a los esfuerzos para mantener más espacio entre los invitados para ayudar a prevenir la propagación de la contingencia. La mayoría de los miembros de la academia nunca han llegado a asistir a la ceremonia.

Y la indignación solo se ha intensificado a medida que se anuncian más y más presentadores con conexiones limitadas a las películas nominadas o el negocio del cine. El lunes, los productores de los Oscar revelaron que DJ Khaled, Tony Hawk, Kelly Slater y Shaun White entregarán premios en el programa, que se transmitirá en vivo por ABC el domingo a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT).