Atienden salud de neolaredenses

NUEVO LAREDO TAM.- Personal de la Jurisdicción Sanitaria 5, están trabajando a marchas forzadas ante el incremento de posibles casos de Covid-19, ya que a diario solamente por la mañana realizan entre 30 a 40 muestras a personas que son sospechosas de portar la enfermedad, el resultado tarda alrededor de tres días.

El doctor Oscar González Arrambide, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, mencionó que a las personas que les están realizando las pruebas, son quienes han llamado a la Línea Covid por tener síntomas de la enfermedad, el municipio les pasa una relación de estas personas que son visitadas, o las citan para la prueba.

Agregó que aparte de las pruebas que se están realizando en el Centro de Salud Rector ubicado frente al edifico de Seguridad Pública en la colonia La Fe, por la tarde los trabajadores salen a visitar los domicilios de las personas que ya tienen en la lista para realizarles la prueba Covid-19.

Reveló que el monitoreo de los pacientes lo está realizando todos los días, al día al paciente se le habla por teléfono para saber cómo sigue, de seguir con un cuadro no muy importante le indican qué debe quedarse en cuarentena, y no hay necesidad de muestrear.

Precisó que están muestreando a los pacientes que son más vulnerables y que tienen un mayor problema de sintomatología, que son pacientes que tienen fiebre, dolor de garganta, malestar general, dolor de huesos, pacientes adultos con hipertensión, diabetes, u otro padecimiento.

Destacó que no se pueden dar el lujo de muestrear a libre demanda a quien se presente en el Centro de Salud, por el hecho de que no tienen la capacidad para brindar esa atención, por lo que tratan de encauzar y utilizar todos los medios con que cuentan para no malgastarlos.

“Si me dices que una compañera salió positiva, y que antier platicaste con ella y te presentas para que hagamos la muestra, para empezar no tienes el periodo de incubación suficiente para que el virus replique en tu organismo, y tener una buena carga viral para que salga positiva la muestra”, apuntó.

González Arrambide mencionó que cuando una persona es contagiada por otra persona de coronavirus, pasarán hasta ocho días, y en ese lapso sí se podrán presentar síntomas, pero en los días anteriores ya la persona anduvo dispersando el virus, por no guardarse en casa.