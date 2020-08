Atienden maestros reclamos y dudas por clases

'Están preocupados, muchos no tienen televisor, dicen que no tienen dinero y tampoco tienen internet', expresan docentes

CIUDAD DE MÉXICO.- En el primer día de clases de este ciclo escolar 2020-2021 docentes se han dedicado a resolver decenas de dudas de padres de familia y alumnos.

Para Barbara Peña, maestra del kínder Tonali, ubicado en la Alcaldía de Tlalpan, ha sido complicado este arranque de un segundo periodo escolar en tiempos de contingencia, pues indicó que estuvo lleno de preguntas e incluso reclamos de padres de familia.

El horario más tempranero de la programación de “Aprende en Casa 2”, fue para preescolar (de 8:00 a 9:00). Previo a que sus alumnos iniciaran clases en la televisión, la docente les dio la bienvenida con un cartel con dibujos infantiles que algunos pudieron ver a través del monitor de sus dispositivos electrónicos.

“Bienvenido 3° D, Jardín de Niños Tonali”, decía.

Después de presentarse con sus estudiantes, estos se dirigieron al televisor, mientras ella se quedó resolviendo dudas de los padres.

“Están preocupados, muchos no tienen televisor, dicen que no tienen dinero y tampoco tienen internet”, expuso.

Algunos otros, comentó, le dijeron que no podían estar al pendiente de su aprendizaje de sus niños debido a que tenían que cuidar de sus padres ya ancianos.

De 35 alumnos a su cargo, informó, 15 reportaron no contar con internet para conectarse, recibir información, enviar trabajos o volver a ver programas que no entendieron.

La profesora Peña también apuntó que los padres hicieron preguntas cómo: ¿Y si mi hijo no puede ver la televisión?, ¿y si no entiende?, ¿y si no tengo dinero?, ¿y si no tengo tiempo para ver que estudie?

“La verdad sí está súper complicado porque pues todo el mundo está súper estresado porque tienen que trabajar, no tienen dinero y pues además las actividades que les mandamos son sencillas igual para que aprendan en casa, pero no todos tienen tele en su casa”, expuso.

“Ahorita es el primer acercamiento y las clases virtuales las comenzaré a través de la segunda semana de acuerdo a los horarios que pueda establecer yo con ellos, porque debo de tomar acuerdos a ver si pueden conectarse porque no tienen acceso fácil a internet. Prácticamente ya pueden tomar clases con ellos en la tarde o noche y ellos ya están cansados a esas horas.

“Realizamos video aparte por medio de WhatsApp y pues estuvimos respondiendo dudas aclarando temas que traían ellos de su preocupación, de si no tengo internet, si no tengo tele y pues por audios por videollamadas. No tenemos salones pero hemos creado aulas virtuales a las que no todos tienen acceso. Yo como el primer día de clases, como antes, me esmeré por hacerles una decoración, para darles la bienvenida, pero es triste que no lo pudieran observar muchos de cerca, o muchos ni de lejos”, agregó.

En Atizapán, Estado de México, desde las 7:30 horas, Lucila Cruz, maestra de la Escuela Primaria Tierra y Libertad, de Atizapán, Estado de México, inició con el ciclo escolar.

“¡Bienvenidos niños, a primer grado de primaria, yo voy a ser su maestra!”, dijo previo a que iniciara el programa “Aprende en Casa”, con otros docentes dando clases.

“Es importante el cercamiento, es importante que me vean, es importante que sepan que estoy ahí a pesar de la distancia. Todavía hay muchas dudas, pero esperamos que con el optimismo y apoyo de papás vayamos avanzando”, agregó.