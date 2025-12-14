Ataque armado en playa de Sydney deja 11 muertos y decenas de heridos

Autoridades australianas califican el tiroteo durante una celebración judía como terrorismo y confirman varios heridos y un detenido

Trabajadores de emergencia trasladan a una persona en una camilla tras reportes de un tiroteo en Bondi Beach, Sydney, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Baker)

SYDNEY.- Dos hombres armados mataron al menos a 11 personas el domingo durante una celebración de una festividad judía en la playa de Bondi de Sydney, informaron las autoridades australianas, que calificaron el suceso como ataque terrorista. Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado.

La masacre en una de las playas más populares e icónicas de Australia siguió a una ola de ataques antisemitas que han sacudido al país durante el último año, aunque las autoridades no sugirieron que esos episodios y el tiroteo masivo del domingo estuvieran conectados. Es el tiroteo más mortífero en casi tres décadas en un país con estrictas leyes de control de armas.

Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo, que fue arrestado, se encontraba en estado crítico, informaron. La policía declaró que uno de los hombres armados era conocido por los servicios de seguridad, pero que no había habido una amenaza específica.

Al menos 29 personas resultaron heridas, incluyendo dos policías, señaló Mal Lanyon, comisionado de policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sydney.

La policía apuntó que su operación estaba “en curso” y que “varios objetos sospechosos” estaban siendo examinados por agentes especialistas, incluyendo varios dispositivos explosivos improvisados encontrados en el auto de uno de los sospechosos.

El tiroteo fue contra una celebración judía

“Este ataque fue diseñado para atacar a la comunidad judía de Sydney”, declaró el primer ministro del estado, Chris Minns. La masacre fue declarada un ataque terrorista debido al evento objetivo y las armas utilizadas, indicó Lanyon.

Cientos de personas se habían reunido para un evento en la playa de Bondi llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

Chabad, un movimiento judío ortodoxo conocido por su alcance a judíos no religiosos, identificó a uno de los fallecidos como el rabino Eli Schlanger, rabino asistente de Chabad de Bondi y un organizador clave del evento.

Imágenes de video filmadas por espectadores parecían mostrar a dos hombres armados con armas largas disparando desde un puente. Un clip dramático aparentemente filmado por un miembro del público y emitido en canales de televisión australianos mostró a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma que le había quitado, luego colocando el arma en el suelo.

Minns llamó al hombre un “verdadero héroe”.

Testigos huyeron y se escondieron mientras sonaban los disparos

La policía sostuvo que los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos.

Lachlan Moran, de 32 años, de Melbourne, estaba esperando a su familia cerca cuando oyó disparos, dijo a The Associated Press. Dejó caer la cerveza que llevaba para su hermano y corrió.

“Se oyeron algunos disparos, y me asusté y salí corriendo. (…) Empecé a correr. Simplemente tuve esa intuición. Corrí tan rápido como pude”, relató Moran. Sostuvo que oyó disparos intermitentes durante unos cinco minutos.

“Todos simplemente dejaron caer todas sus pertenencias y todo y corrían y la gente lloraba y fue simplemente horrible”, aseguró Moran.

La violencia estalló al final de un caluroso día de verano cuando miles de personas habían acudido a la playa.

“Fue el día más perfecto y luego sucedió esto”, comentó la residente local Catherine Merchant.

“Todos simplemente corrían y había balas y había tantas de ellas y estábamos realmente asustados”, dijo a ABC News de Australia.

Líderes australianos hablan de conmoción y dolor, líderes mundiales condenan el hecho

El primer ministro Anthony Albanese se expresó “devastado” por la masacre.

“Este es un ataque dirigido a los australianos judíos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de fe. Un acto de maldad, antisemitismo, terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación”, dijo Albanese a los periodistas en Canberra.

“En medio de este vil acto de violencia y odio surgirá un momento de unidad nacional donde los australianos de todos los ámbitos abrazarán a sus compatriotas australianos de fe judía”, manifestó.

Líderes mundiales expresaron sus condolencias. El primer ministro indio Narendra Modi condenó el “horrendo ataque terrorista” y ofreció sus condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos.

El primer ministro británico Keir Starmer indicó que estaba siendo informado sobre el “atroz ataque”. La policía en Londres declaró que aumentaría la seguridad en sitios judíos tras el ataque en Australia.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio dijo en una publicación en X que “Estados Unidos condena enérgicamente el ataque terrorista en Australia dirigido a una celebración judía. El antisemitismo no tiene lugar en este mundo”.

Los ataques antisemitas han sacudido a Australia

Australia, un país de 28 millones de habitantes, alberga a unos 117.000 judíos, según cifras oficiales. Los incidentes antisemitas, incluidos asaltos, vandalismo, amenazas e intimidación, se triplicaron en el país durante el año posterior al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, informó en julio Jillian Segal, la enviada especial del gobierno para combatir el antisemitismo.

Durante el verano pasado, el país fue sacudido por una serie de ataques antisemitas en Sydney y Melbourne. Sinagogas y autos fueron incendiados, negocios y hogares fueron grafiteados y judíos fueron atacados en esas ciudades, donde vive el 85% de la población judía de la nación.

Albanese en agosto culpó a Irán por dos de los ataques y cortó los lazos diplomáticos con Teherán. Las autoridades no hicieron tales afirmaciones sobre la masacre del domingo.

Mientras tanto, Israel instó al gobierno de Australia a abordar los crímenes dirigidos a los judíos.

“El corazón de toda la nación de Israel se detiene en este mismo momento”, manifestó el presidente israelí Isaac Herzog. “Repetimos nuestras alertas una y otra vez al gobierno australiano para que busque acción y luche contra la enorme ola de antisemitismo que está plagando a la sociedad australiana.”

Las muertes por tiroteos en Australia son raras

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Tiroteos masivos significativos en este siglo incluyeron dos asesinatos-suicidios con un saldo de cinco personas en 2014, y siete en 2018, en los que los hombres armados mataron a sus propias familias y a sí mismos.

En 2022, seis personas fueron asesinadas en un tiroteo entre la policía y extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland.