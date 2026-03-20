Ataca Israel Teherán durante celebración del Año Nuevo persa Nowruz

Esta imagen, captada por un satélite Pléiades Neo de Airbus Defence and Space, muestra daños tras ataques iraníes en la base aérea de Al Dhafra, el 15 de marzo de 2026, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. (Airbus Defence and Space© vía AP)

Esta imagen, captada por un satélite Pléiades Neo de Airbus Defence and Space, muestra daños tras ataques iraníes en la base aérea de Al Dhafra, el 15 de marzo de 2026, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. (Airbus Defence and Space© vía AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Israel golpeó a Teherán con ataques aéreos el viernes mientras los iraníes conmemoraban el Nowruz, el Año Nuevo persa, en medio de una guerra que ha enviado ondas de choque a través de la economía mundial y ha puesto en riesgo de arrastrar directamente al conflicto a los vecinos árabes de Irán.

Activistas reportaron haber escuchado ataques en los alrededores de la capital de Irán. La ofensiva se llevó a cabo un día después de que Israel se comprometió a abstenerse de realizar más ataques contra un crucial yacimiento iraní de gas y Teherán intensificara los ataques a instalaciones de petróleo y gas natural en todo el golfo Pérsico.

Fuertes explosiones sacudieron Dubái a primera hora del viernes mientras las defensas antiaéreas interceptaban proyectiles que se aproximaban a la ciudad, donde la gente observaba el Eid al-Fitr, el fin del mes sagrado musulmán de ayuno del Ramadán, y las mezquitas hicieron el primer llamado del día a la oración.

Irán mantuvo su oleada de ataques contra Israel, los cuales han obligado a millones de personas a acudir a refugios, en medio de sirenas que sonaban en una amplia franja del norte, desde Haifa hasta Galilea y hasta la frontera con Líbano. Se llevó a cabo después de un día intenso en el que se registraron más de una docena de lanzamientos de misiles tan sólo el jueves, según las fuerzas armadas de Israel.

El suministro mundial de combustible ha estado bajo una intensa presión debido al control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, una estratégica vía navegable por la que se transporta una quinta parte del petróleo mundial.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció el jueves por la noche que, a petición del presidente estadounidense Donald Trump, Israel se abstendrá de realizar más ataques contra el yacimiento iraní de gas de Pars Sur. Los ataques iraníes en represalia han hecho que los ya elevados precios mundiales de la energía se disparen aún más, y han impulsado a aliados del golfo Pérsico a pedirle a Trump que frene a Netanyahu.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, altos líderes iraníes han muerto en ataques aéreos y las capacidades militares del país se han visto gravemente degradadas. En un discurso televisado, Netanyahu dijo que Teherán ya no tiene la capacidad de enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos, aunque no presentó pruebas de ello.

Aun así, Irán —ahora encabezado por el ayatolá Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo Alí Jamenei, que murió en la ofensiva inicial de la guerra— sigue siendo capaz de atacar con misiles y drones.

El crudo Brent, el referente internacional, superó brevemente los 119 dólares por barril, con un alza de más del 60% desde que la guerra comenzó. El referente europeo de los precios del gas natural también registró un fuerte aumento, y prácticamente se ha duplicado en el último mes.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne por los ataques de Irán a Estados del golfo Pérsico

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sostuvo el jueves una reunión urgente a puerta cerrada, durante la cual los países del Pérsico subrayaron la necesidad de que Irán detenga los ataques contra ellos, dijo el embajador de Bahréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, el representante árabe ante el órgano más poderoso del organismo mundial.

Pero Teherán no ha dado indicios de que piense dar marcha atrás. Arabia Saudí declaró que su refinería SAMREF en la ciudad portuaria de Yanbu, en el mar Rojo, había sido alcanzada. El gobierno saudí había comenzado a bombear grandes volúmenes de petróleo en el oeste, en dirección al mar Rojo, para evitar pasar por el estrecho de Ormuz.

Qatar, una fuente clave de gas natural para los mercados mundiales, indicó que misiles iraníes que causaron daños “extensos” a la instalación de gas natural licuado de Ras Laffan lo obligaron a reducir sus exportaciones en aproximadamente 17%, y costarán unos 20.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos. Se llevará hasta cinco años reparar los daños, aunque la producción en las instalaciones ya había sido suspendida tras ataques anteriores.

Irán también atacó dos refinerías de petróleo en Kuwait y operaciones de gas en Abu Dabi, indicaron autoridades.

Un barco se incendió el jueves frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y otro resultó dañado ante Qatar, lo que pone de relieve el peligro constante para las embarcaciones en la región.

Mientras tanto, los Emiratos Árabes Unidos dijeron el viernes que desarticularon lo que calificaron como “una red terrorista financiada y operada por Hezbollah de Líbano y por Irán”, y arrestaron a sus agentes. Acusaron a los hombres de lavar dinero mientras “operaban dentro del país bajo una cobertura comercial ficticia” con la que intentaban llevar a cabo planes que amenazarían la estabilidad financiera del país.

Los EAU publicaron imágenes de cinco prisioneros en su agencia estatal de noticias WAM, sin identificar a los hombres.

Netanyahu dice que las fuerzas armadas de Irán han sido duramente golpeadas

En la conferencia de prensa el jueves, Netanyahu dijo: “Las defensas antiaéreas de Irán han quedado inutilizadas, su Armada yace en el fondo del mar… su Fuerza Aérea está casi destruida”.

Indicó que espera que el pueblo iraní se levante contra la República Islámica que lo ha gobernado durante casi medio siglo. No ha habido indicios de ninguna oposición organizada desde que comenzó la guerra, luego de que las autoridades iraníes aplastaran las protestas masivas de enero.

El primer ministro hizo sus comentarios a periodistas extranjeros en medio de días difíciles para Trump y Netanyahu, después de que un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos renunció y dijo que Israel empujó a Trump a la guerra, y de los ataques del gobierno israelí a Pars Sur, que derivaron en la ofensiva de represalia de Irán contra yacimientos de petróleo y gas de la región.

“No engañé a nadie”, expresó Netanyahu. “Y no tuve que convencer al presidente Trump sobre la necesidad de impedir que Irán desarrolle su programa nuclear”.

El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, indicó que las fuerzas estadounidenses estaban atacando más profundamente en territorio iraní, con aviones de guerra que persiguen embarcaciones iraníes en el estrecho y lanzan bombas de 2.267 kilos (5.000 libras) sobre instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas.

Trump dice que no desplegará soldados en Irán

Irán condenó el ataque contra Pars Sur, la parte iraní del mayor yacimiento de gas del mundo, ubicado dentro del golfo Pérsico y del que Qatar también es dueño.

Dado que cerca del 80% de toda la energía generada en Irán proviene del gas natural, según la Agencia Internacional de la Energía, el ataque amenaza directamente el suministro eléctrico del país.

Después de que Trump le pidiera a Israel no atacar Pars Sur, también advirtió en redes sociales que, si Irán sigue atacando a Qatar, Estados Unidos haría volar “masivamente la totalidad” del yacimiento.

Al preguntársele más tarde sobre la posibilidad de que se despliegue infantería estadounidense en Irán, Trump respondió: “No. No voy a poner soldados en ninguna parte”.

Aumenta el número de muertos en la tercera semana de la guerra

Más de 1.300 personas en Irán han muerto durante la guerra. Los ataques israelíes contra el grupo militante Hezbollah —respaldado por Teherán— en Líbano han obligado a más de un millón de personas a desplazarse, según el gobierno libanés, que dice que más de 1.000 personas han muerto. Israel dice que ha matado a más de 500 combatientes de Hezbollah.

En Israel, 15 personas han perdido la vida a consecuencia de misiles iraníes. Cuatro personas también fallecieron durante la noche en la Cisjordania ocupada debido a un ataque iraní con misiles, según funcionarios.

Al menos 13 militares de Estados Unidos han muerto.