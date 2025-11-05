Asume Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, la presidencia municipal de Uruapan

Grecia Quiroz juró el cargo en medio de aplausos y protestas por la violencia en Michoacán; Sheinbaum promete apoyo con el Plan por la Paz y la Justicia

Grecia Quiroz llegó arropada por miembros del Movimiento del Sombrero que era encabezado por su esposo Carlos Manzo. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre aclamaciones y gritos de indignación por el asesinado del alcalde Carlos Manzo, su viuda asumió el miércoles la presidencia municipal de la ciudad occidental de Uruapan, en el violento estado de Michoacán, que fue escenario de protestas en los últimos días por el crimen.

Rodeada de decenas de personas que le gritaban “¡presidenta!” y “¡no estás sola!”, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, acudió al Congreso de Michoacán en la ciudad de Morelia, capital del estado, para asumir la dirección de la alcaldía hasta el 2027.

“El legado de Carlos Manzo va a seguir. Así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de manera más cruel, esto seguirá”, dijo Quiroz, vestida de negro y con un sombrero en su mano izquierda, como los que solía usar el fallecido político que bautizó su organización independiente como el “Movimiento del Sombrero”.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reunió el martes con Quiroz en el palacio de gobierno y que se comprometió con ella a apoyar a Uruapan en el marco del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que presentó para reforzar la seguridad en ese estado.

El crimen de Manzo, ocurrido la noche del sábado en Uruapan, desató protestas entre el domingo y el martes en esa localidad, Morelia, y Apatzingán, donde el 19 de octubre fue tiroteado el dirigente de los productores de limón de esa región Bernardo Bravo.

El alcalde, de 40 años, murió en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que le disparó un pistolero en una plaza de esa ciudad y en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos. El atacante murió en la plaza tras ser tiroteado por personal de seguridad del alcalde.

En los últimos tres años han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, donde se ha recrudecido la violencia por la pugna que mantienen varias organizaciones criminales por el control de la región.

En Michoacán, que es el principal productor de aguacate y limón del país, operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana y las organizaciones locales Los Viagras, Los Caballeros Templarios y Los Blancos de Troya.

Manzo contaba desde diciembre de 2024 —tres meses después de asumir el cargo— con protección y en mayo se había reforzado su seguridad con personal de la policía municipal y 14 efectivos de la Guardia Nacional.

El alcalde había criticado duramente las políticas de seguridad del gobernador oficialista de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y había acusado a la policía estatal de no actuar para detener a los distintos grupos criminales que operan en ese estado.