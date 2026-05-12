Aseguran Trump y Hegseth tener control sobre Irán y estrecho de Ormuz

El sistema antimisiles Cúpula de Hierro lanza para interceptar misiles mientras suenan sirenas antiaéreas en Tel Aviv el 23 de octubre de 2024. (Nathan Howard/Pool foto via AP, Archivo)

El sistema antimisiles Cúpula de Hierro lanza para interceptar misiles mientras suenan sirenas antiaéreas en Tel Aviv el 23 de octubre de 2024. (Nathan Howard/Pool foto via AP, Archivo)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Kuwait acusó el martes a Irán de lanzar un ataque fallido hace unos días contra una de sus islas que alberga un proyecto portuario financiado por China. Los señalamientos del martes se produjeron apenas horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partiera hacia Beijing en una visita de gran importancia.

Trump afirmó que tendría una “larga conversación” con el presidente chino Xi Jinping con respecto a Irán, pero afirmó que el comercio tendrá una mayor prioridad. Poco antes de partir hacia la cumbre, Trump volvió a amenazar a Teherán en caso de que su gobierno no llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear.

“Tenemos a Irán prácticamente bajo control”, afirmó el mandatario. “O llegamos a un acuerdo o quedarán diezmados. De una forma u otra, nosotros ganamos”.

La prensa estatal iraní reprodujo declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del país en las que califica de “infundada” la acusación de Kuwait, que fue objeto de repetidos ataques de Irán durante la guerra e incluso a lo largo del frágil alto el fuego que aún se mantiene en la región. Sin embargo, los señalamientos y los reiterados ataques en toda la región han amenazado con reactivar una guerra abierta.

El estrecho de Ormuz permanece bajo el control asfixiante de Teherán, Estados Unidos mantiene un bloqueo contra Irán y las negociaciones entre los dos países parecen estancadas por el momento.

“No se puede generar una paz verdadera con una literatura de humillación, amenazas y ajuste de cuentas coercitivo”, señaló el diplomático iraní Kazem Gharibabadi el martes en la red social X.

Ante el riesgo de que el conflicto estalle de nuevo, Israel envió baterías antimisiles Cúpula de Hierro y personal para operarlas a Emiratos Árabes Unidos para defender al país durante la guerra, dijo el embajador estadounidense en Israel.

Se trata del primer despliegue que el ejército israelí haya reconocido públicamente hacia Emiratos Árabes Unidos —donde se encuentran Abu Dabi y Dubái— y pone de manifiesto la creciente relación entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Además, un terremoto de magnitud 4,6 y varias réplicas sacudieron partes de Irán la noche del martes, según medios estatales iraníes. Testigos sintieron el temblor en la capital, Teherán, donde algunas personas salieron a las calles. La televisión estatal iraní dijo que no había informes de víctimas.

Kuwait alega que Irán planeó el ataque

Kuwait dijo que un equipo armado de la Guardia Revolucionaria de Irán intentó infiltrarse el pasado 1 de mayo en la isla Bubiyan, en el extremo noroeste del golfo Pérsico cerca de Irak e Irán.

Kuwait afirmó que detuvo a cuatro de los hombres, mientras que otros dos escaparon cuando sus fuerzas interrumpieron el ataque.

Una declaración que la prensa iraní atribuyó al Ministerio de Relaciones Exteriores en Teherán indicó que cuatro oficiales que se encontraban en una “misión convencional de patrulla marítima” habían ingresado en aguas de Kuwait debido a “una interrupción en el sistema de navegación”. Negó cualquier intención hostil y pidió la liberación de los detenidos.

La isla Bubiyan es sede del puerto Mubarak Al Kabeer, el cual está en construcción como parte de un plan chino para construir infraestructura en todo el mundo. Ese proyecto también fue atacado durante la guerra por Irán.

Kuwait no dio razón alguna de por qué tardó en vincular el ataque a Irán después de que dio a conocer el atentado el 3 de mayo sin ningún detalle. Trump viaja a China para una cumbre donde Irán probablemente será un tema importante. Beijing ha sido durante mucho tiempo un comprador de crudo iraní sancionado y se ha visto afectado por el cierre del estrecho, el cual ha provocado una crisis energética mundial.

Huckabee dice que Israel desplegó tropas en EAU

El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, reveló en conferencia en Tel Aviv, que Israel ha enviado defensa aérea Cúpula de Hierro a Emiratos Árabes Unidos.

La nación árabe reconoció diplomáticamente a Israel en 2020. Eso provocó críticas inmediatas de Irán, que ha sido el principal enemigo regional de Israel. Teherán no respondió de inmediato a los comentarios de Huckabee, aunque a lo largo de los años ha insinuado en repetidas ocasiones que Israel mantenía una presencia militar y de inteligencia en Emiratos Árabes Unidos.

El ejército israelí se negó a comentar sobre el comunicado de Huckabee, mientras que Emiratos Árabes Unidos no respondió de momento.

Los comentarios de Huckabee se produjeron después de que el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, con comentarios similares durante un evento en la misión israelí —lo que deja entrever que se trató de una divulgación deliberada de información, probablemente con la aprobación de emiratíes e israelíes.

Emiratos Árabes Unidos ha enfrentado fuego de misiles y drones iraníes incluso después de que se alcanzó el alto el fuego el mes pasado. El país ha intentado indicar a inversionistas nerviosos y a la población general que sigue abierto a los negocios y es un lugar seguro.

Hegseth afirma ante el Congreso: “Controlamos el estrecho”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el martes a legisladores que el ejército tiene bombas y misiles suficientes a pesar de las preocupaciones sobre sus reservas.

También sostuvo que Estados Unidos tiene el control del estrecho de Ormuz, incluso mientras los ataques —y las amenazas— iraníes han interrumpido el envío de petróleo y otros productos a través de la vía fluvial.

“En última instancia controlamos el estrecho, porque no entra nada que no permitamos que entre”, dijo Hegseth , quien enfrentó preguntas complicadas de legisladores republicanos y demócratas que supervisan el gasto en defensa.

El senador demócrata Chris Coons preguntó cuál es la estrategia del gobierno de Trump para reabrir la vía. “El estadounidense promedio está viendo reflejando esto en las bombas de gasolina todos los días a medida que el costo de la gasolina sigue en aumento”, puntualizó.

Hegseth evitó entrar en detalles sobre los próximos pasos en Irán. El principal funcionario de presupuesto del Pentágono dijo al Congreso que el costo de la guerra es de cerca de 29.000 millones de dólares hasta ahora —por encima de una estimación de 25.000 millones de dólares hace apenas dos semanas.

Noruega tiene unos 25 buques varados

Uno de los principales diplomáticos de Noruega se reunió el martes en Teherán con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para presionar por la necesidad de reabrir el estrecho.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Andreas Kravik, subrayó que los ataques contra el transporte marítimo comercial y la obstrucción del paso deben llegar a su fin, indicó su ministro, Espen Barth Eide, en un correo electrónico.

Kravik dijo que las acciones de Irán que afectan a terceros países son “completamente inaceptables” y destacó que Noruega tiene unos 25 buques varados , según Eide.