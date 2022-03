Aseguran que Will Smith y Chris Rock ya hicieron las paces

CIUDAD DE MÉXICO.-La pelea entre Will Smith y Chris Rock no duró mucho, según el rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

Los dos actores y comediantes se enfrentaron durante la ceremonia de Óscar del domingo por la noche, cuando Smith golpeó a Rock en el escenario por hacer una broma sobre el cabello de Jada Pinkett Smith.

Sorpresivamente, en los festejos posteriores a la gala, Diddy le dijo a Page Six que la pareja se había reconciliado. ‘Eso ya no es un problema, eso se acabó (la rencilla). Puedo confirmar eso. Es todo amor. Ellos son hermanos’, aseguró el músico.

Diddy abordó el conflicto minutos después de que sucediera en vivo, cuando subió al escenario como presentador. En ese momento, le dijo a sus colegas que ‘resolverían eso como familia’ en la fiesta posterior. ‘Pero en este momento, avancemos con amor’, agregó.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si los comediantes sí se reconciliaron.

Luego del altercado en el escenario, Smith ganó el premio al Mejor Actor por su trabajo en Rey Richard: Una Familia Ganadora. Y si bien no se disculpó con Rock directamente durante su discurso de aceptación, sí lo hizo con la Academia y con los otros nominados de la noche por causar una escena tan incómoda.

‘Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí’, dijo Smith. ‘El arte imita a la vida. Parezco el padre loco, igual que Richard Williams. Pero el amor te hace hacer locuras’.

Testigos presentes detrás del escenario le dijeron al portal TheWrap que el equipo del Departamento de Policía de Los Ángeles estaba cerca cuando ocurrió el altercado, y se acercaron a Smith. Sin embargo, el actor no fue arrestado ya que Rock se negó a presentar un informe policial.[[RS-.@Diddy says he had to ‘bring love into the room’ after the confrontation between Chris Rock and Will Smith. #VFOscars pic.twitter.com/DD6FogPLk7— VANITY FAIR (@VanityFair) March 28, 2022

