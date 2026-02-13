Aseguran Dodgers continuidad de Max Muncy hasta 2027

Kiké Hernández firma por un año y la novena angelina refuerza su cuadro para próximas campañas

Max Muncy, de los Dodgers de Los Angeles, observa su cuadrangular contra los Cachorros de Chicago durante la octava entrada en el juego 7 de la Serie Mundial, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Toronto. (AP Photo/Brynn Anderson, Archivo)

Max Muncy, de los Dodgers de Los Angeles, observa su cuadrangular contra los Cachorros de Chicago durante la octava entrada en el juego 7 de la Serie Mundial, el sábado 1 de noviembre de 2025, en Toronto. (AP Photo/Brynn Anderson, Archivo)

LOS ÁNGELES.- Los Dodgers de Los Ángeles han acordado un contrato hasta 2027 con el infielder Max Muncy, lo que añade 10 millones de dólares en dinero garantizado.

Los Ángeles también acordó un contrato de un año por 4,5 millones de dólares con el utility puertorriqueño Kiké Hernández.

Los Dodgers ejecutaron la opción de 10 millones de dólares de Muncy para este año poco después del final de la postemporada, como parte de un acuerdo que terminará pagándole 34 millones de dólares por 2024-26. Ahora tiene previsto ganar 7 millones de dólares en 2027, con una opción del equipo por 10 millones de dólares para 2028 o una rescisión por 3 millones de dólares.

Muncy afronta su novena temporada con los Dodgers. Bateó para .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas el año pasado.

Muncy, de 35 años, posee el récord del equipo con 16 jonrones en postemporada, incluido uno en la octava entrada del séptimo duelo de la pasada Serie Mundial. Los Dodgers finalmente vencieron a Toronto en 11 entradas para convertirse en el primer equipo que repite como campeón en un cuarto de siglo.

Hernández, de 34 años, regresa a los Dodgers después de batear para .203 con 10 jonrones y 35 carreras impulsadas con ellos la temporada pasada.