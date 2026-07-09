Asegura Monclova serie con triunfo 5-1 sobre Tecos

Rápida igualada y rally en el 9no. rollo le dieron el segundo triunfo de la serie a la ‘Furia Azul’

Laredo, Tx.- Luego de verse abajo en el comienzo del encuentro, Acereros de Monclova reaccionó de manera inmediata y terminó venciendo por pizarra de 5-1 a Tecos de los Dos Laredos, asegurando así su tercera y última serie de la campaña regular ante la escuadra de la frontera.

El primera base Ryan Hernandez se fue de 3-3 en jornada donde disparó cuadrangular solitario para la visita.

El pitcheo abridor de Jackson Goddard (4-1, 4.03) fue el vencedor para los monclovenses con 6.0 innings, de cinco hits, carrera limpia, base por bolas y seis ponches.

Adrian de Horta (0-2, 6.18) cayó en 6.0 entradas, con dos anotaciones limpias aceptadas, siete imparables, cinco abanicados y un pasaporte.

Luis de los Santos conseguía la única carrera para los Dos Laredos (26-42) al volarse la barda del jardín izquierdo en el primer capítulo, siendo el quinto tablazo de la campaña para el antesalista.

Monclova (35-33) respondió de inmediato con cuadrangular al mismo sector de parte de Ryan Hernandez para colocar el 1-1 en la segunda entrada.

Con sencillo por el sector izquierdo, Juan Mora ponía el 2-1 visitante en los spikes de Rodolfo Amador, quien recibía transferencia después de un out en el cuarto rollo.

Fue hasta la novena tanda que la ‘Furia Azul’ establecía diatancia definitiva 5 por 1. Ante Erick Rodríguez, doblete de José Félix al bosque derecho mandaba al plato a Jacob Rhinesmith, y con doble al izquierdo de José Peraza, tanto Félix como Leonardo Heras anotaban también.

Jonathan Haab (2.0IP, 1H, 4K) y Franklyn Kilomé (0.1IP) también relevaron para los Binacionales. Por la visita lo hicieron Robinson Martínez (1.0IP, 3K, HLD), Ryley Gilliam (1.0IP, 1H, 1K, HLD) e Iván Armstrong (1.0IP, 1H, 1BB, 1K).

Este jueves 9 concluye el compromiso en suelo texano. El zurdo Andrew Parrish (2-7, 5.84) está contemplado como pitcher abridor para los de la frontera, mientras que Antonio Candelario (2-3, 4.64) está anunciado por la visita.

PG: Jackson Goddard (4-1, 4.03); PP: Adrian de Horta (0-2, 6.18); SV: No hubo; HR: Luis de los Santos 1 (T2L); Ryan Hernandez 1 (MVA).