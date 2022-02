Asciende Selección Mexicana en Ranking de FIFA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana escaló dos posiciones en el Ranking Mundial de la FIFA, a pesar de los sobresaltos en la Eliminatoria Mundialista que pudieron costarle el puesto a Gerardo Martino.

El Tricolor se ubica en el sitio 12. Mientras que el 11 del mundo es Alemania.

En cambio, Estados Unidos bajó del undécimo sitio al decimotercero.

El Top 10 está conformado de la siguiente forma: Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Dinamarca y Países Bajos.

No obstante, solo los primeros siete de dicho ranking aspiran a ser cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo, toda vez que Qatar reservó ya una de esas consideraciones al ser anfitrión.

El actual sistema de clasificación permite estos saltos toda vez que considera variables benéficas para los equipos, para empezar si se trata de un juego oficial y de qué tipo de competencia, después considera también la ubicación del equipo y del rival en el ranking, para así determinar lo valioso que puede ser un triunfo. Esto permite que, por ejemplo, México sume más puntos si vence a Estados Unidos en Eliminatoria Mundialista que si le pega al mejor del ranking, Bélgica, en un amistoso.

De la anterior clasificación de la FIFA a la actual, la Selección Mexicana le ganó a Jamaica y Panamá, además de que empató contra Costa Rica.

Este es el Top 20 del ranking de la FIFA:

1. BÉLGICA

2. BRASIL

3. FRANCIA

4. ARGENTINA

5. INGLATERRA

6. ITALIA

7. ESPAÑA

8. PORTUGAL

9. DINAMARCA

10. PAÍSES BAJOS

11. ALEMANIA

12. MÉXICO

13. ESTADOS UNIDOS

14. SUIZA

15. CROACIA

16. URUGUAY

17. SUECIA

18. SENEGAL

19. COLOMBIA

20. GALES

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe

— FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2022