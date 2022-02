10 años sin la voz y el talento de Whitney Houston

CIUDAD DE MÉXICO.- A una década de haber perdido a Whitney Houston, aún no superamos su historia trágica y sus últimos años de vida. Una de las artistas más exitosas que ha dado la música, el camino de Houston al estrellato no fue fácil, como tampoco lo fue su permanencia en el medio.

Honrando su memoria (falleció el 11 de febrero del 2012), te dejamos un repaso rápido por su vida y sus escándalos, pero también por sus logros y las canciones que marcaron a toda una generación.

Música en las Venas

Desde su nacimiento, Whitney Elizabeth Houston, tenía la música en la sangre al venir de una familia de grandes artistas, como su madre, Cissy Houston; su prima Dionne Warwick y su madrina, Aretha Franklin, quien es considerada una leyenda del soul.

Gracias a sus mentoras fue que decidió dedicarse a la música. A sus 11 años formó parte del coro infantil de la Iglesia New Hope Baptist, el cual se ubica en Newark, Nueva Jersey, donde nació. Posteriormente, fue corista de artistas, entre ellos su madre, en su álbum Think It Over, así como de Chaka Khan y Jermaine Jackson.

Tras ser reconocida en dichos proyectos durante su adolescencia, trabajó como modelo de revistas, además que fue invitada a ser la voz principal en un sencillo de Michael Zager. Fue en 1983 cuando el dueño de la disquera Arista Records, Clive Davis, le ofreció su primer contrato como cantante.

Su debut como artista profesional llegó en 1985 con su álbum, titulado simplemente como Whitney Houston, alcanzando poco más de 13 millones de copias vendidas en Estados Unidos y logrando que sus canciones “Saving All My Love For You”, “How Will I Know” y “The Greatest Love of All” permanecieran encabezando las listas de popularidad. Fue tan grande el éxito de dicho disco que hasta ganó tres premios en los Grammys de 1986, incluido el Álbum del Año.

Dos años después lanzó Whitney, rompiendo nuevamente récords, pues superó a The Beatles y se convirtió en la primera artista mujer en liderar las listas de álbumes de Billboard.

Entre otros de sus discos más conocidos están: I’m Your Baby Tonight, My Love Is Your Love, Just Whitney… y I Look to You, aunque cabe señalar que también cuenta con tres recopilatorios y un especial navideño: One Wish: The Holiday Album.

En cuanto a su vida privada, se rumoreó sobre relaciones con Jermaine Jackson, Eddie Murphy y Randall Cunningham, hasta que terminó casándose con Bobby Brown, una relación que duró 15 años y dio fruto a su hija, Bobbi Kristina, quien así como sus padres se desempeñó como cantante participando en el álbum navideño de Whitney.

Existencia llena de escándalos

Houston estuvo involucrada con las drogas gran parte de su vida, lo cual afectó su carrera. Todo comenzó cuando la intérprete formó parte de un tributo a Michael Jackson en 2001; ahí, al público le causó una gran impresión su aspecto físico, pues lucía demasiado delgada y con un rostro demacrado.

Un año después reconoció que consumía diversos tipos de drogas, entre ellas cocaína y mariguana. Tras aceptar su adicción fue internada en un centro de rehabilitación en dos ocasiones: la primera fue en 2004 y, posteriormente, en 2005.

Recientemente fue demandada por 100 millones de dólares, donde la empresa John Houston Entertainment, la cual era dirigida por su padre, la acusó de no haber pagado los honorarios que debían haber percibido en calidad de mánagers. El conflicto legal fue desestimado tras la muerte del señor Houston.

Noticia mundial

Su fallecimiento fue considerado una de las pérdidas más graves en la industria musical, pues Whitney Houston fue encontrada muerta en un hotel de Beverly Hills. De acuerdo al portal TMZ, la cantante se estaba preparando para una fiesta previa a los Grammy y estaba acompañada por su estilista y un guardaespaldas.

Ese día entró al baño, y al darse cuenta que tardaba tanto, la peluquera decidió entrar y encontró a Houston con la cabeza hundida bajo el agua de la bañera. El guardaespaldas intentó darle primeros auxilios, pero fue inútil.

Los informes médicos determinaron que su hora de muerte fue a las 3:55 de la tarde del 11 de febrero del 2012, a los 48 años de edad. Tras diversos rumores, un mes después se dieron a conocer los resultados de la autopsia, donde se informó que su muerte fue a causa de un ahogamiento accidental, aunque también se encontró una gran cantidad de cocaína en su cuerpo.

Fue sepultada en el cementerio Fairview, ubicado en Nueva Jersey, junto a su padre, John Russell Houston. Su hija Bobbi Kristina Brown, quien falleció en 2015 después de haber estado en coma inducido, descansa al lado de la cantante en el mismo lugar.

Canciones que Dejaron Huella

«I Wanna Dance With Somebody»

Compuesta por George Merrill y Shannon Rubicam, la canción forma parte del primer álbum de Houston, con el cual alcanzó un gran éxito en la industria musical. Hasta la fecha ha sido alabada por otros artistas como Katy Perry y Eiza González. El tema fue integrado en el soundtrack de la película Si Tuviera 30.

«I Will Always Loves You»

La versión interpretada por Houston en 1992 para la cinta El Guardaespaldas ha sido la más popular hasta la fecha. En 2020, se dio conocer que el videoclip oficial superó los mil millones de visitas en YouTube, siendo Whitney la primera solista de los 90 en entrar a la prestigiosa lista de views. La canción fue compuesta por Dolly Parton.

«I Have Nothing»

Compuesta por David Foster y Linda Thompson, “I Have Nothing” también formó parte del soundtrack de El Guardaespaldas. La melodía cuenta con su versión en español, la cual también fue interpretada por la cantante; sin embargo, no obtuvo popularidad a comparación de la original.

«I’m Every Woman»

Sin duda alguna, los temas que interpretó en el filme de 1992 le dieron un gran prestigio, pues esta melodía fue número uno en el R&B del Billboard Hot 100. Originalmente fue compuesta por Nick Ashford y Valerie Simpson para Chaka Khan.

«So Emotional»

Compuesta por Billy Steinberg y Tom Kelly, la canción forma parte del primer álbum de Whitney. Fue su sexta canción número uno en esa época, logrando un récord igual o superior al de The Beatles.

Su Carrera en el Cine

El Guardaespaldas (1992)

Bajo la dirección de Mick Jackson, la cantante se desempeñó como actriz en esta cinta donde compartió el protagonismo con Kevin Costner. Whitney Houston interpretó a Rachel, una cantante amenazada por un seguidor, y para ser protegida le contratan un guardaespaldas, quien anteriormente fue un agente secreto; sin embargo, conforme se van conociendo, ambos se enamoran. Además de recaudar más de 400 millones de dólares en el cine, la película obtuvo dos nominaciones al Óscar a La Mejor Canción Original, por “I Have Nothing” y “Run to You”.

Esperando un Respiro (1995)

Encarnando a Savannah Jackson, la intérprete cuenta la historia de cuatro amigas que buscan tener una relación estable, pero cada una con una vida totalmente diferente; entre las anécdotas más conmovedoras está la de una mujer en espera de la boda de sus sueños tras varios años comprometida, o de otra que quiere dejar de ser la amante y convertirse en la pareja oficial de su novio.

La Mujer del Predicador (1996)

Junto a Courtney B. Vance y Denzel Washington, Houston formó parte del filme como Julia, la esposa del reverendo Henry Biggs, quien tras una serie de conflictos con la Iglesia se da cuenta que ha dejado a un lado a su mujer y para arreglar todos sus problemas le pide a Dios su ayuda. En respuesta, le mandan un ángel sumamente peculiar.

La Cenicienta de Rodgers y Hammersetein (1997)

La película de Disney fue coproducida por Whitney Houston, quien también aparece como el Hada Madrina. La protagonistas es la cantante Brandy, la primera actriz negra en interpretar a Cenicienta. Actualmente, esta disponible en Disney+.

Sparkle: La Gran Estrella (2012)

Bajo la dirección de Salim Akil, esta cinta musical cuenta la trama de tres hermanas que tras alcanzar el éxito como un grupo musical, llegan una serie de conflictos a su vida. Houston interpretó a Emma Anderson, siendo su última participación en el cine antes de su muerte.