Arsenal remonta al Chelsea y mantiene paso perfecto

Los Gunners vencieron 2-1 y comparten la cima; Manchester United volvió a dejar escapar puntos

El técnico de Arsenal Mikel Arteta da instrucciones a Martin Odegaard durante el partido contra Chelsea en la Liga Premier, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland)

El técnico de Arsenal Mikel Arteta da instrucciones a Martin Odegaard durante el partido contra Chelsea en la Liga Premier, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Londres. (AP Foto/Dave Shopland)

MANCHESTER, Inglaterra.- Arsenal superó la mayor prueba hasta ahora de su defensa del título de la Liga Premier al remontar el domingo para vencer 2-1 a Chelsea.

Martin Odegaard anotó el gol de la victoria a los 50 minutos en el Emirates Stadium, después de que Morgan Rogers le hubiera dado a Chelsea una temprana ventaja.

Kai Havertz empató en la primera mitad para Arsenal, que mantiene un registro perfecto tras tres partidos y quedó igualado en la cima de la clasificación con el Manchester City.

El difícil inicio de temporada del Manchester United continuó con un empate 2-2 en Everton, pese a que se puso en ventaja dos veces en la visita al Hill Dickinson Stadium.

United deja ir la victoria

Ainsley Maitland-Niles marcó en el tiempo añadido para rescatar un empate 2-2 para Everton ante el United.

El fichaje del último día del mercado ingresó desde el banquillo para debutar y clavo un brillante disparo de larga distancia en la escuadra para salvar un punto para su nuevo club.

El United se adelantó dos veces con goles de Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko, quien parecía haber anotado el tanto del triunfo a los 88. Pero Everton respondió en ambas ocasiones, y Tyrique George también anotó.

Fue otro revés para el United, que suma apenas una victoria en sus primeros tres partidos de la temporada tras una derrota ante Hull y un triunfo contra Ipswich.

Las fragilidades defensivas volvieron a costarle al United, que encajó dos goles por tercer partido consecutivo.

Mbeumo puso al United por delante justo después del descanso con un disparo raso al segundo palo. George conectó un potente remate para empatar a los 83, pero el suplente Sesko devolvió la ventaja al United con un cabezazo.

A los visitantes les faltaban segundos para llevarse los tres puntos cuando el balón le quedó a Maitland-Niles fuera del área en el sexto minuto del tiempo añadido y su remate de primera dejó inmóvil al arquero Senne Lammens.