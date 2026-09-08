El guardia de Cowboys Tyler Smith se perderá un mes

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de agosto de 2026, el liniero ofensivo de los Cowboys de Dallas, Tyler Smith, permanece de pie en la banda durante un partido de fútbol americano de la pretemporada de la NFL contra los Seahawks de Seattle, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear, Archivo)

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 15 de agosto de 2026, el liniero ofensivo de los Cowboys de Dallas, Tyler Smith, permanece de pie en la banda durante un partido de fútbol americano de la pretemporada de la NFL contra los Seahawks de Seattle, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear, Archivo)

FRISCO, Texas (AP) — El guardia izquierdo de los Cowboys de Dallas, Tyler Smith, se perderá al menos el primer mes de la temporada debido a una lesión en el pulgar izquierdo que necesita cirugía.

El entrenador Brian Schottenheimer indicó el lunes que el jugador, elegido tres veces al Pro Bowl, será colocado en la lista de lesionados, lo que significa que tendría que perderse al menos cuatro partidos. Schottenheimer agregó que Smith podría estar fuera hasta seis semanas después de la cirugía, programada para el martes.

Smith sufrió un daño en los ligamentos del pulgar durante el campamento de entrenamiento y siguió practicando hasta la semana pasada. No estuvo en el campo para el entrenamiento al inicio de la semana previa al partido inaugural de la temporada, el domingo por la noche, ante los Giants de Nueva York.

“No podemos precisar cuándo ocurrió. Tomamos la decisión de que lo mejor es adelantarnos a esto. Es una temporada larga, así que arreglemos esto”, comentó Schottenheimer.

Smith ha sido seleccionado al Pro Bowl en cada uno de sus tres años como guardia izquierdo. Jugó como tackle izquierdo en su temporada de novato, tras ser elegido en la primera ronda del draft en 2022, después de que el veterano titular Tyron Smith se lesionara en el campamento de entrenamiento y se perdiera la mayor parte de la temporada.

T.J. Bass, un jugador de cuarto año con 10 titularidades en su carrera, reemplazará a Smith. Los Cowboys volvieron a firmar a Bass como agente libre restringido con un contrato de un año por 5,8 millones de dólares.

Schottenheimer explicó que el momento de la cirugía de Smith se basó en ver si podía jugar con la lesión.

“Cuando eres un liniero ofensivo, la fuerza de agarre y cosas así son realmente importantes. Sabemos que se recupera rápido”, señaló Schottenheimer.

Smith sería elegible para regresar en la Semana 5 contra Tampa Bay, pero esa es una semana corta con un partido el jueves por la noche. Un debut más probable en la temporada sería el 18 de octubre en Green Bay.

La lesión de Smith complica la situación de una línea ofensiva que ha estado lidiando con interrogantes este verano.

Hay una competencia abierta en el puesto de tackle derecho entre Terence Steele, titular durante cuatro años en esa posición, y Broderick Jones, quien fue adquirido en un canje con Pittsburgh el 29 de agosto.